Самого высокооплачиваемого россиянина в НХЛ обокрали в Мексике

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«Из сейфа в отеле украли серьгу и карточку кредитную», — написала жена хоккеиста. Она добавила, что впоследствии злоумышленники воспользовались карточкой в другом городе.

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Сколько средств было похищено, Знарок не уточнила.

11 января сообщалось, что Панарин, который является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ, вошел в топ-10 лучших игроков лиги, заняв четвертое место. Кроме него в десятке оказались еще два хоккеиста сборной России: нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.