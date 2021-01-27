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11:09 (мск), источник: ТАСС

Гол и две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

ТАСС, 27 января. «Филадельфия» со счетом 5:3 обыграла «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Джеймса Ван Римсдайка (16-я и 21-я минуты), Нолана Патрика (48), Джоэля Фараби (53), Ивана Проворова (59). За «Нью-Джерси» отличились Майкл Маклеод (32), Тревис Зэйджак (37), Павел Заха (59). Проворов также отдал две голевые передачи, набрав пять очков (2 гола + 3 результативных паса) за семь игр. Защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов отдал одну голевую передачу, его одноклубник Никита Гусев не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-2».

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«Баффало» в гостях со счетом 3:2 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающий хозяев Павел Бучневич отдал одну результативную передачи, его одноклубник Артемий Панарин провел на площадке 23 минуты 14 секунд, но не сумел отличиться и закончил матч с показателем полезности «0». Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 21 бросок из 24.

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«Вашингтон» со счетом 3:2 дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс», вратарь гостей Семен Варламов отразил 34 броска из 37. Столичная команда провела третью игру без россиян: капитан команды Александр Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили встречу из-за нарушения медицинского протокола НХЛ. Хоккеисты пропустят еще как минимум один матч команды. Журналистка газеты «Вашингтон пост» Саманта Пелл сообщала, что Самсонов заразился коронавирусом.

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«Филадельфия» одержала четвертую победу в семи играх и занимает вторую строчку в таблице Восточного дивизиона с девятью очками. «Нью-Джерси» находится на пятой позиции, набрав семь очков в шести матчах.

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Следующую встречу команды проведут 29 января в Нью-Джерси.

Нью-Джерси Дэвилз
3:5
0:1, 2:1, 1:3
Филадельфия Флайерз
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