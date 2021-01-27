Малкин разделил с Ягром третье место в истории «Питтсбурга» по очкам
Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал одно очко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз».
Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал одно очко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз».
Встреча завершилась победой «Бостона» в овертайме — 3:2, Малкин отметился голевой передачей на Каспери Капанена в эпизоде со вторым голом «пингвинов».
Благодаря этому результативному действию Евгений вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам, повторив результат чеха Яромира Ягра. У обоих хоккеистов сейчас по 1079 очков.
Клубный рекорд принадлежит Марио Лемье (1723). Второе место занимает действующий капитан «Пингвинз» Сидни Кросби (1270).
Победная серия «Пингвинз» прервалась на отметке в 4 матча, «Брюинз» выиграли 3-ю встречу кряду.