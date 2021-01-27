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10:31 (мск), источник: Sport24

Малкин разделил с Ягром третье место в истории «Питтсбурга» по очкам

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал одно очко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз».

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась победой «Бостона» в овертайме — 3:2, Малкин отметился голевой передачей на Каспери Капанена в эпизоде со вторым голом «пингвинов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этому результативному действию Евгений вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам, повторив результат чеха Яромира Ягра. У обоих хоккеистов сейчас по 1079 очков.

Клубный рекорд принадлежит Марио Лемье (1723). Второе место занимает действующий капитан «Пингвинз» Сидни Кросби (1270).

Победная серия «Пингвинз» прервалась на отметке в 4 матча, «Брюинз» выиграли 3-ю встречу кряду.

Бостон Брюинз
3:2ОТ
1:0, 1:0, 0:2
Питтсбург Пингвинз
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