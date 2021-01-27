Малкин разделил с Ягром третье место в истории «Питтсбурга» по очкам

Встреча завершилась победой «Бостона» в овертайме — 3:2, Малкин отметился голевой передачей на Каспери Капанена в эпизоде со вторым голом «пингвинов».

Благодаря этому результативному действию Евгений вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам, повторив результат чеха Яромира Ягра. У обоих хоккеистов сейчас по 1079 очков.