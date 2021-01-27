Первая шайба Тренина в сезоне помогла «Нэшвиллу» победить «Чикаго» в матче НХЛ
ТАСС, 27 января. «Нэшвилл» со счетом 3:2 в овертайме обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 27 января. «Нэшвилл» со счетом 3:2 в овертайме обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Нэшвилла» отличились Яков Тренин (25-я минута), Микаэль Гранлунд (52), Роман Йоси (62). За «Чикаго» голами отметились Дилан Строум (3), Маттиас Янмарк (32).
Тренин забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Защитник «Чикаго» Никита Задоров сыграл 18 минут 42 секунды и закончил встречу с показателем полезности «-2».
В других матчах игрового дня «Лос-Анджелес» в гостях одолел «Миннесоту» (2:1), нападающий хозяев Кирилл Капризов провел на площадке 19 минут 52 секунды, не сумел отличиться и закончил встречу с показателем полезности «-1». «Виннипег» дома обыграл «Эдмонтон» (6:4).
«Нэшвилл» после шести матчей занимает четвертую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав шесть очков. «Чикаго» находится на пятой позиции с шестью очками после семи игр.
Следующую встречу команды проведут 28 января в Нэшвилле.