Первая шайба Тренина в сезоне помогла «Нэшвиллу» победить «Чикаго» в матче НХЛ

В составе «Нэшвилла» отличились Яков Тренин (25-я минута), Микаэль Гранлунд (52), Роман Йоси (62). За «Чикаго» голами отметились Дилан Строум (3), Маттиас Янмарк (32).

Тренин забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Защитник «Чикаго» Никита Задоров сыграл 18 минут 42 секунды и закончил встречу с показателем полезности «-2».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MakboqIhwv8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах игрового дня «Лос-Анджелес» в гостях одолел «Миннесоту» (2:1), нападающий хозяев Кирилл Капризов провел на площадке 19 минут 52 секунды, не сумел отличиться и закончил встречу с показателем полезности «-1». «Виннипег» дома обыграл «Эдмонтон» (6:4).

«Нэшвилл» после шести матчей занимает четвертую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав шесть очков. «Чикаго» находится на пятой позиции с шестью очками после семи игр.