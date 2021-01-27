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11:36 (мск), источник: ТАСС

Первая шайба Тренина в сезоне помогла «Нэшвиллу» победить «Чикаго» в матче НХЛ

ТАСС, 27 января. «Нэшвилл» со счетом 3:2 в овертайме обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе «Нэшвилла» отличились Яков Тренин (25-я минута), Микаэль Гранлунд (52), Роман Йоси (62). За «Чикаго» голами отметились Дилан Строум (3), Маттиас Янмарк (32).

Тренин забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Защитник «Чикаго» Никита Задоров сыграл 18 минут 42 секунды и закончил встречу с показателем полезности «-2».

Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах игрового дня «Лос-Анджелес» в гостях одолел «Миннесоту» (2:1), нападающий хозяев Кирилл Капризов провел на площадке 19 минут 52 секунды, не сумел отличиться и закончил встречу с показателем полезности «-1». «Виннипег» дома обыграл «Эдмонтон» (6:4).

«Нэшвилл» после шести матчей занимает четвертую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав шесть очков. «Чикаго» находится на пятой позиции с шестью очками после семи игр.

Следующую встречу команды проведут 28 января в Нэшвилле.

Нэшвилл Предаторз
3:2ОТ
0:1, 1:1, 1:0
Чикаго Блэкхокс
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