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11:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Ничушкин забил в меньшинстве. Обокрал соперника и «завёз» шайбу в ворота

В Валеру верили — и он не подвёл, «исполнив Капризова».

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Источник: AP 2020

Времена, когда за нападающим Валерием Ничушкиным внимательно следил весь хоккейный мир, отмечая его безголевую серию, давно прошли. Российский форвард не стал звездой, хотя предпосылки к тому были, но превратился в полезного, командного игрока, способного помочь в любой ситуации и на любом участке льда. В домашнем матче против «Сан-Хосе Шаркс» Валерий забросил свою первую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате и сделал это так, что момент запомнится надолго.

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Особой борьбы в этом матче не наблюдалось — «акулы» оказались намного слабее одного из признанных фаворитов сезона, но именно гол Ничушкина можно назвать переломным в этой встрече. Он был забит на самом старте второго периода, когда счёт был 3:1 в пользу «Колорадо» и у калифорнийцев ещё оставались определённые надежды на то, чтобы навязать борьбу. У «Эвеланш» в тот момент на скамейке штрафников находился Брэндон Саад, ударивший клюшкой Томаша Гертля, но игра в меньшинстве оказалась лишь преимуществом для Ничушкина.

Челябинский парень подкараулил ошибку форварда соперников Джона Леонарда на красной линии, обокрал его и вышел один на один. Голкипер «Шаркс» Мартин Джонс был обыгран в классической манере — обводкой «враскачку», а шайбу в итоге Валерий завёз за линию ногой, додавив до конца. Этот гол стал первым для Ничушкина в сезоне и был очень похож на первый гол Кирилла Капризова за «Миннесоту».

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщикам в социальных сетях эта шайба тоже пришлась по душе.

«Прогнозирую, что в этом году Ничушкин забьёт голы всеми частями тела. Ступня уже есть», — отметил в «Твиттере» болельщик «Колорадо» Эван Раваль. «Ничушкин забил ногой, но гол вполне законный», — констатировали ведущие подкаста «Акулы». «Да, акцентированного движения ногой не было», — добавил автор Denver Post Майк Чемберс.

Сегодня забивали форварды второй тройки (Саад), третьей (Донской, Ничушкин в меньшинстве) и четвёртой (Беллемар). Первая линия тоже забросила шайбу — это был гол Рантанена, но это было в большинстве. Бездельники!
Питер Бауф
обозреватель The Athletic

Этот гол в меньшинстве стал для Ничушкина вторым за время выступления в «Колорадо» — по этому показателю он идёт на 49-м месте в истории клуба. А Ничушкин к голу приплюсовал результативную передачу и стал одним из четырёх хоккеистов «Колорадо», кто набрал в этом матче более одного очка.

Максим Замятин

Колорадо Эвеланш
7:3
3:1, 4:1, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
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