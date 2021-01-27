Приведший «Питтсбург» к двум Кубкам Стэнли Рутерфорд ушел с поста генерального менеджера

Рутерфорд был генеральным менеджером «Питтсбурга» с сезона-2014/15. В двух следующих сезонах команда становилась обладателем Кубка Стэнли, с 2006 года за нее выступает российский форвард Евгений Малкин. До этого на протяжении 20 лет он был президентом и генменеджером «Каролины», которая выиграла Кубок Стэнли в 2006 году.