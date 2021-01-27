Приведший «Питтсбург» к двум Кубкам Стэнли Рутерфорд ушел с поста генерального менеджера
ТАСС, 27 января. Джим Рутерфорд покинул должность генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург». Об этом сообщает
ТАСС, 27 января. Джим Рутерфорд покинул должность генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург». Об этом сообщает
71-летний Рутерфорд покинул команду по личным причинам. Пост генменеджера займет его помощник 46-летний Патрик Оллвин.
Рутерфорд был генеральным менеджером «Питтсбурга» с сезона-2014/15. В двух следующих сезонах команда становилась обладателем Кубка Стэнли, с 2006 года за нее выступает российский форвард Евгений Малкин. До этого на протяжении 20 лет он был президентом и генменеджером «Каролины», которая выиграла Кубок Стэнли в 2006 году.