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27 января, источник: ТАСС

Приведший «Питтсбург» к двум Кубкам Стэнли Рутерфорд ушел с поста генерального менеджера

ТАСС, 27 января. Джим Рутерфорд покинул должность генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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71-летний Рутерфорд покинул команду по личным причинам. Пост генменеджера займет его помощник 46-летний Патрик Оллвин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рутерфорд был генеральным менеджером «Питтсбурга» с сезона-2014/15. В двух следующих сезонах команда становилась обладателем Кубка Стэнли, с 2006 года за нее выступает российский форвард Евгений Малкин. До этого на протяжении 20 лет он был президентом и генменеджером «Каролины», которая выиграла Кубок Стэнли в 2006 году.

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