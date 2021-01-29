Малкин догнал великого Лемье, но испортил праздник сам себе. Еще один провал русской звезды — 1:4 от «Бостона»
Кризис Джино затягивается.
Кризис Джино затягивается.
В ночь с пятницы на субботу по московскому времени Евгений Малкин стал автором удивительного достижения. Он в 915-й раз вышел на матч Национальной хоккейной лиги в форме «Питтсбург Пингвинз», догнав по этому показателю великого Марио Лемье. Да, с точки зрения голов и очков канадский идол для россиянина недостижим, но с точки зрения верности клубу из Пенсильвании они теперь находятся рядом. Впереди — только другая икона Страны кленового листа Сидни Кросби.
Правда, историческое событие вряд ли сильно обрадовало Малкина — слишком уж непростым получается для него старт нынешней регулярки. В 7 матчах Евгений набрал
Повторную игру против «Брюинз» он начал с выигранного вбрасывания, но на долгое время это стало единственным поводом для радости для фанатов «Пенс». Гости быстро остались в меньшинстве (за подножку удалился их вратарь Тристан Джерри), а хозяева, хоть и не были хороши в розыгрыше, своим шансом воспользовались. После отскока от ноги защитника «Питтсбурга» Кевина Чечмана форвард Крис Вагнер открыл счет.
Вскоре возможность поиграть в формате «5 на 4» получили уже «пингвины» и серьезная часть этих двух минут была потрачена на съемки клипа «Евгений Малкин и неудачный старт сезона». У 71-го номера буквально все валилось из рук — он не попадал по шайбе в попытке исполнить вантаймер, отдавал неточные передачи, организовывал контратаки для «Бостона». Джино долго не хотел уходить с площадки, но
После этого Малкин до конца периода превратился в невидимку, а команды успели обменяться голами. Оба получились в
Во втором периоде Малкин если и исправился, то только частично. Например, пару раз
Артём Гаев