Малкин догнал великого Лемье, но испортил праздник сам себе. Еще один провал русской звезды — 1:4 от «Бостона»

В ночь с пятницы на субботу по московскому времени Евгений Малкин стал автором удивительного достижения. Он в 915-й раз вышел на матч Национальной хоккейной лиги в форме «Питтсбург Пингвинз», догнав по этому показателю великого Марио Лемье. Да, с точки зрения голов и очков канадский идол для россиянина недостижим, но с точки зрения верности клубу из Пенсильвании они теперь находятся рядом. Впереди — только другая икона Страны кленового листа Сидни Кросби.

Правда, историческое событие вряд ли сильно обрадовало Малкина — слишком уж непростым получается для него старт нынешней регулярки. В 7 матчах Евгений набрал всего-навсего 3 очка, его игра в большинстве встреч смотрится очень бледно, а в первом противостоянии с «Бостоном» русский нападающий еще и украл победу у своей команды, запоров два убойнейших момента в овертайме. Малкин старается, но пока преодолеть кризис никак не выходит.

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Повторную игру против «Брюинз» он начал с выигранного вбрасывания, но на долгое время это стало единственным поводом для радости для фанатов «Пенс». Гости быстро остались в меньшинстве (за подножку удалился их вратарь Тристан Джерри), а хозяева, хоть и не были хороши в розыгрыше, своим шансом воспользовались. После отскока от ноги защитника «Питтсбурга» Кевина Чечмана форвард Крис Вагнер открыл счет.

Вскоре возможность поиграть в формате «5 на 4» получили уже «пингвины» и серьезная часть этих двух минут была потрачена на съемки клипа «Евгений Малкин и неудачный старт сезона». У 71-го номера буквально все валилось из рук — он не попадал по шайбе в попытке исполнить вантаймер, отдавал неточные передачи, организовывал контратаки для «Бостона». Джино долго не хотел уходить с площадки, но все-таки был вынужден покатиться на скамейку в расстроенных чувствах.

После этого Малкин до конца периода превратился в невидимку, а команды успели обменяться голами. Оба получились в какой-то степени необычными — за «Питтсбург» отличился защитник-домосед Коди Сеси, а вторая шайба «Бостона» стала возможна после череды рикошетов. 2:1 после 20 минут и сплошные нули в статистике единственного русского участника этого матча — ни голов, ни передач, ни бросков, ни хитов.

Во втором периоде Малкин если и исправился, то только частично. Например, пару раз все-таки проверил Ярослава Галака, да и в большинстве действовал чуть уверенней, пытаясь дирижировать розыгрышем «Пингвинз» с позиции защитника. Впрочем, большую часть времени Евгений снова выглядел пассивно, а его команда, несмотря на два удаления у «Бостона», сделала еще один шаг к поражению. «Брюинз» забили через 8 минут после перерыва — при этом, это был их первый бросок за игровой отрезок. Патрис Бержерон воспользовался ошибкой Криса Летанга и пробил Джерри с пятака. Отставание в две шайбы по такой игре выглядели лидеров «Питтсбурга» выглядело почти приговором.