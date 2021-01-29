Русский талант забивал всем подряд, пока не попал на чемпиона. Василевский остановил Свечникова, но не «Каролину»
Соперники не могли забить все 60 минут.
Соперники не могли забить все 60 минут.
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«Лайтнинг», проиграв в последнем матче «Коламбусу» (2:5), в начале встречи смотрелись неважно. Большинство гостей прошло без бросков в створ, в свою очередь игроки «Каролины» успели несколько раз побеспокоить Василевского. С первых минут выделялся Андрей Свечников. Лучший бомбардир команды и один из лучших игроков на старте всего чемпионата так соскучился по хоккею, что готов был в каждой смене забивать. За два периода 20-летний форвард нанес пять бросков по воротам соперника — больше, чем кто бы то ни было в этой игре. Старался поддерживать его партнер по тройке Ахо, но моментов у него было гораздо меньше.
«Тампа» постепенно начинала «оживать». Хороший момент был у Хедмана и Пойнта, но Мразек уверенно справился с бросками. Во втором периоде гости прибавили, перехватили инициативу и в два раза перебросали соперника (14 против 7). Здорово выглядела четвертая тройка у Купера, а классный момент был у Маруна. Бросить по воротам удалось даже Волкову, который если и попадает в состав, то получает совсем немного игрового времени.
Однако, несмотря на все моменты, на табло к началу третьего периода все еще горели нули. В начале двадцатиминутки «Каролина» успела сыграть в большинстве, но Василевский был слишком хорош. Чем меньше времени оставалось играть, тем больше команды нервничали, начинались стычки. Кажется, что ближе к голу были хозяева льда (Свечников точно должен был делать дубль или хет-трик), но русский вратарь «молний» играл невероятно. Вроде бы все так привыкли к уверенной игре обладателя «Везины» и Кубка Стэнли, что не должны ничему удивляться. Но каждый раз, когда он делает такое, невозможно не восторгаться. И Андрей не просто совершает один сэйв, он может отразить сразу 2−3 подряд «мертвых» броска, как сделал это в этом матче.
Голкипер «Харрикейнз», хоть и не делал
Дарья Тубольцева