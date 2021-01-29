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10:25 (мск), источник: Sport24

Русский талант забивал всем подряд, пока не попал на чемпиона. Василевский остановил Свечникова, но не «Каролину»

Соперники не могли забить все 60 минут.

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Источник: AP 2020

Коронавирус никак не отступает и вносит коррективы в расписание матчей НХЛ. Из-за вспышки заболеваемости «Каролина» десять дней просидела на карантине. Матч с «Тампой» стал лишь четвертым для команды в этом сезоне, при этом некоторые другие клубы уже провели по семь встреч. Вместо двух подряд игр с действующими чемпионами «ураганы» сыграли только одну, вторую с 27 января перенесли на 22 февраля. Доступ к тренировкам и матчам после положенного срока карантина у «Харрикейнз» получили не все: несколько игроков основного состава еще не могут играть по протоколу лиги по Covid-19. Но даже без Теравайнена, Фаста и Славина команда смотрелась достойно после паузы без матчей и тренировок (здоровые игроки тоже долгое время не могли тренироваться).

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«Лайтнинг», проиграв в последнем матче «Коламбусу» (2:5), в начале встречи смотрелись неважно. Большинство гостей прошло без бросков в створ, в свою очередь игроки «Каролины» успели несколько раз побеспокоить Василевского. С первых минут выделялся Андрей Свечников. Лучший бомбардир команды и один из лучших игроков на старте всего чемпионата так соскучился по хоккею, что готов был в каждой смене забивать. За два периода 20-летний форвард нанес пять бросков по воротам соперника — больше, чем кто бы то ни было в этой игре. Старался поддерживать его партнер по тройке Ахо, но моментов у него было гораздо меньше.

«Тампа» постепенно начинала «оживать». Хороший момент был у Хедмана и Пойнта, но Мразек уверенно справился с бросками. Во втором периоде гости прибавили, перехватили инициативу и в два раза перебросали соперника (14 против 7). Здорово выглядела четвертая тройка у Купера, а классный момент был у Маруна. Бросить по воротам удалось даже Волкову, который если и попадает в состав, то получает совсем немного игрового времени.

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Однако, несмотря на все моменты, на табло к началу третьего периода все еще горели нули. В начале двадцатиминутки «Каролина» успела сыграть в большинстве, но Василевский был слишком хорош. Чем меньше времени оставалось играть, тем больше команды нервничали, начинались стычки. Кажется, что ближе к голу были хозяева льда (Свечников точно должен был делать дубль или хет-трик), но русский вратарь «молний» играл невероятно. Вроде бы все так привыкли к уверенной игре обладателя «Везины» и Кубка Стэнли, что не должны ничему удивляться. Но каждый раз, когда он делает такое, невозможно не восторгаться. И Андрей не просто совершает один сэйв, он может отразить сразу 2−3 подряд «мертвых» броска, как сделал это в этом матче.

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Голкипер «Харрикейнз», хоть и не делал какие-то нереальные спасения, но тоже смотрелся очень достойно. В основное время у Мразека было 32 сэйва, на один меньше, чем у Василевского. Поразительно, но за 60 минут соперники так и не забили ни одного гола. А вот овертайм завершился довольно быстро: на второй минуте Нечас смог переиграть вратаря «Тампы» и принес своей команде победу.

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Дарья Тубольцева

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1:0ОТ
0:0, 0:0, 0:0
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