Как похорошел «Вашингтон» без Овечкина! Отыгрались с 0:3, забили 5 голов за 9 минут и снова расстроили экс-тренера
Нереальный камбэк.
Нереальный камбэк.
«Знаете, я об этом предупреждал. Эта команда умеет сплачиваться и объединяться, когда приходят трудности. Они сыграли с большим воодушевлением, а те, кто занял место выбывших, сыграли очень системно и быстро. Но я чувствовал, что для нашей команды это упущенная возможность. Ну посудите сами. У вас на трибунах сидит, наверное, лучший снайпер всех времён. Нет Кузнецова, несколько человек травмировано. Бекстрем пропустил
Было очевидно, что на нее «островитяне» выйдут максимально заряженными — взбешенный Тротц просто обязан был позаботиться об этом. Но «Вашингтон» все равно оказался не готов к мощному началу в исполнении соперника. Нет, «Нью-Йорк» не творил ничего удивительного, гости в своем
Теперь, вернитесь в начале этого текста и перечитайте слова о том, как «Вашингтон» умеет сплачиваться и объединяться, когда приходят трудности. Наверняка, Тротц повторил эти слова в перерыве, ведь трудности для столичного клуба достигли максимально отметки — к отсутствию Александра Овечкина и других лидеров добавился кошмарный счет. Но, кажется, хоккеисты «Айлендерс» своего коуча не услышали.
Почти половина второй двадцатиминутки у «Кэпиталз» ушла на то, чтобы окончательно прийти в себя, а затем на льду началось
Всего через минуту Карл Хагелин бросает в прорыв Гарнета Хэтэуэя, а тот заставляет ошибиться Семена Варламова — 3:3. Казалось, в этот момент Варламов должен был уступить место сменщику, но Тротц решил иначе. И вскоре об этом, скорее всего, пожалел.
Нет, Семен не поплыл, но остановить поймавший кураж «Вашингтон» у него раз за разом не получалось. «Кэпиталз» заработали большинство, а Джон Карлсон еще раз доказал, что команда готова справляться и без Александра Овечкина — в точности скопировал классический выстрел Ови из правого круга вбрасывания.
А в концовке периода у хоккеистов «Вашингтона» появился повод душить в объятиях великана Здено Хару, еще раз прошившего российского вратаря «Айлендерс». 5 голов за 9 с небольшим минут — удивительный камбэк команды Питера Лавиолетта, который в очередной раз заставляет задуматься, насколько «столичные» зависимы от своего капитана.
До дисквалификации Овечкина за посиделки с русскими партнерами в номере отеля эта зависимость выглядела патологической, но на деле все оказалось немного иначе. Без 8-го номера «Вашингтон» выиграл три из четырех матчей, а очки набирал в каждом из них. Очевидно, что на эмоциях и сплочении долго не протянешь, — на длинной дистанции «Кэпиталз» точно не справятся без помощи Ови, Кузнецова, Орлова — но то, как легко они проскочили отрезок без русского суперснайпера, вызывает восхищение.
Артём Гаев