Как похорошел «Вашингтон» без Овечкина! Отыгрались с 0:3, забили 5 голов за 9 минут и снова расстроили экс-тренера

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«Знаете, я об этом предупреждал. Эта команда умеет сплачиваться и объединяться, когда приходят трудности. Они сыграли с большим воодушевлением, а те, кто занял место выбывших, сыграли очень системно и быстро. Но я чувствовал, что для нашей команды это упущенная возможность. Ну посудите сами. У вас на трибунах сидит, наверное, лучший снайпер всех времён. Нет Кузнецова, несколько человек травмировано. Бекстрем пропустил какое-то время, Эллер тоже. Но соперник работал, они катили. Признаюсь честно, меня ошеломил тот факт, что мы не набрали даже одного очка. Надо отдать должное “Вашингтону”, они сблокировали много бросков. А мы не усложнили работу Ванечека. Соперники уже играют в режиме плей-офф, а мы — нет. Меня это просто бесит», — признавался после первого матча против «Кэпиталз» главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц. Он просто не знал, какой кошмар ждет его в повторной игре.

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Было очевидно, что на нее «островитяне» выйдут максимально заряженными — взбешенный Тротц просто обязан был позаботиться об этом. Но «Вашингтон» все равно оказался не готов к мощному началу в исполнении соперника. Нет, «Нью-Йорк» не творил ничего удивительного, гости в своем рабоче-крестьянском стиле лезли на ворота, бросали, подправляли, добивали. Этого хватило, чтобы закончить первый период с преимуществом сразу три в шайбы. 3:0 — как холодный душ для «Кэпиталз».

Теперь, вернитесь в начале этого текста и перечитайте слова о том, как «Вашингтон» умеет сплачиваться и объединяться, когда приходят трудности. Наверняка, Тротц повторил эти слова в перерыве, ведь трудности для столичного клуба достигли максимально отметки — к отсутствию Александра Овечкина и других лидеров добавился кошмарный счет. Но, кажется, хоккеисты «Айлендерс» своего коуча не услышали.

Почти половина второй двадцатиминутки у «Кэпиталз» ушла на то, чтобы окончательно прийти в себя, а затем на льду началось что-то невообразимое. Вот Конор Шири подбирает шайбу на пятаке и сокращает отставание «Вашингтона», а следом он же слегка касается хоккейного снаряда после броска Здено Хары — хозяева возвращаются в игру.

Всего через минуту Карл Хагелин бросает в прорыв Гарнета Хэтэуэя, а тот заставляет ошибиться Семена Варламова — 3:3. Казалось, в этот момент Варламов должен был уступить место сменщику, но Тротц решил иначе. И вскоре об этом, скорее всего, пожалел.

Нет, Семен не поплыл, но остановить поймавший кураж «Вашингтон» у него раз за разом не получалось. «Кэпиталз» заработали большинство, а Джон Карлсон еще раз доказал, что команда готова справляться и без Александра Овечкина — в точности скопировал классический выстрел Ови из правого круга вбрасывания.

А в концовке периода у хоккеистов «Вашингтона» появился повод душить в объятиях великана Здено Хару, еще раз прошившего российского вратаря «Айлендерс». 5 голов за 9 с небольшим минут — удивительный камбэк команды Питера Лавиолетта, который в очередной раз заставляет задуматься, насколько «столичные» зависимы от своего капитана.

До дисквалификации Овечкина за посиделки с русскими партнерами в номере отеля эта зависимость выглядела патологической, но на деле все оказалось немного иначе. Без 8-го номера «Вашингтон» выиграл три из четырех матчей, а очки набирал в каждом из них. Очевидно, что на эмоциях и сплочении долго не протянешь, — на длинной дистанции «Кэпиталз» точно не справятся без помощи Ови, Кузнецова, Орлова — но то, как легко они проскочили отрезок без русского суперснайпера, вызывает восхищение.