Панарин хотел стать героем Нью-Йорка, но его затмил 18-летний канадец. Лафренье прервал черную серию «Рейнджерс»

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Перед стартом сезона болельщики «Нью-Йорк Рейнджерс» были полны надежд и рассчитывали, что предстоящий регулярный чемпионат станет успешным для их команды: Шестеркин и Георгиев обещали закрыть вратарский вопрос, Панарин должен был продолжать разрывать лигу, а первый номер драфта Лафренье, по замыслу поклонников «синерубашечников», обязан был оказывать ему в этом деле серьезную помощь. Но в полночь (а если быть точнее, то в ночь с 14 на 15 января по московскому времени), карета Дэвида Куинна внезапно превратилась в тыкву. В 6 встречах текущей регулярки «Рейнджерс» потерпели 5 поражений и опустились на дно Восточного дивизиона. Команду с Манхэттена лихорадит на всех позициях: на последнем рубеже перестал выручать Шестеркин, оборона также не выглядит оплотом стабильности, а в атаке сверкает лишь один Павел Бучневич, который ощутимо прибавил в сравнении с прошлым сезоном.

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И именно с воспитанником череповецкой «Северстали» связан первый голевой момент в повторной встрече с «Баффало»: Бучневич после паса партнера из-за чужих ворот остался один на ближнем пятаке, но не сумел переиграть голкипера хозяев Улльмарка. Однако через несколько секунд российский форвард реабилитировался за нереализованную голевую возможность: оказавшись на льду вместе со Строумом на пересменке, он на пару с Панариным соорудил для канадца гол. Буч отдал на Хлебушка, а тот вывел своего партнера на практически пустые ворота — 1:0.

Первое совместное появление Панарина и Бучневича на площадке привело к заброшенной шайбе, но когда они оказались вместе при розыгрыше большинства, то не сумели придумать ничего выдающегося. Артемий занимал позицию защитника и рулил всем розыгрышем, в то время как его соотечественник находился на пятаке и экранировал голкипера «Сэйбрз». К слову, о Бучневиче и спецбригадах.

«Сейчас начал играть в меньшинстве, до этого я никогда там не играл. Пришел новый тренер и начал меня ставить на меньшинство. А до этого меня даже не планировали туда ставить. Как-то так сложилось, что теперь играю еще и в меньшинстве. Игровое время увеличилось», — говорил Павел в недавнем интервью Sport24. Эта встреча не стала исключением: в случае удаления игроков гостей форвард «Рейнджерс» неизменно оказывался на льду в спецбригаде меньшинства.

За 20 секунд до перерыва «Баффало» сравнял счет: отличился Джек Айкел. Бучневич находился в этот момент на льду и обнулил свой показатель полезности.

Панарин был не очень доволен происходящим на площадке и пытался геройски склонить матч в сторону «Рейнджерс», поэтому частенько умышленно переигрывал смены, все чаще оказываясь на льду со своим соотечественником из второго звена. Но свою третью шайбу в сезоне Артемий забросил без участия Буча. Райан Строум вернул должок партнеру по звену: именно после его активных действий шайба отскочила к Панарину, который прямым броском вывел свою команду вперед.

В равных составах команде Ральфа Крюгера никак не удавалось поставить создание голевых моментов на конвейер: казалось, что гости смогут сохранить преимущество в счете до самой сирены, извещающей об окончании матча. Именно в этот момент защитник «Рейнджерс» Линдгрен заработал малый штраф, на реализацию которого у «Сейбрз» ушли считанные секунды.

Оставшееся время команды провели с оглядкой на собственные ворота. Даже в овертайме, несмотря на формат игры «три на три», подразумевающий обилие голевых моментов и высокую результативность, провалов не допускала ни одна из команд. Но одну из немногих опасных ситуаций, возникших в дополнительное время матча, реализовал первый номер минувшего драфта и главный талант «Рейнджерс» Алексис Лафренье, который со старта сезона не мог набрать ни одного очка. «Некстван» принес «Нью-Йорку» важную победу и затмил Панарина. Пока на один вечер.