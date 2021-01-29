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10:39 (мск), источник: Sport24

Русскую звезду зря разозлили в Америке. Капризов уложил на лед канадца и забил второй гол в НХЛ

Еще один мощный матч Кирилла.

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Источник: AP 2020

Факт игрового дня НХЛ — хоккеисты «Миннесоты» и «Лос-Анджелеса» не в курсе истины о том, что запоминается последнее. В своем четвертом очном противостоянии в этой регулярке НХЛ они начали выдавать огонь с первых секунд. Часы отсчитали всего три коротких шага, а на льду уже вспыхнула драка — Маркус Фолиньо схлестнулся с Кертисом Макдермидом. Защитник «Кингз» одержал чистую победу.

Хоккеистам «Кингз» этого показалось мало, и канадец Остин Вагнер тут же попытался то ли вывести из себя, то ли спровоцировать на драку российского форварда «Уайлд» Кирилла Капризова. Олимпийский чемпион поулыбался, но обидичка запомнил, сразу бросившись наказывать соперника и нанеся первый бросок в матче.

С этого броска для гостей начались большие проблемы. Через 3 минуты Маркус Йоханссон стрельнул с дальней дистацнии и открыл счет.

Еще через 5 минут Кевин Фиала пронесся через всю площадку и без проблем разобрался с Джонатаном Куиком.

Ну, а точку в периоде поставил Капризов. В какой-то момент позиционного розыгрыша «дикарей» он покинул зону «Лос-Анджелеса», но в самое нужное время включился, ускорился к дальней штанге и замкнул классную передачу того же Йоханссона. 3:0 — так мощно в этом сезоне «Миннесота» еще не стартовала.

Останавливаться на голе Капризов не собирался, тем более, у него оставался должок перед Вагнером. Вернуть его удалось во второй двадцатиминутке. Кирилл дождался момента, когда они с канадцем снова пересклись на льду, хорошенько разогнался и исполнил крутейший хит, уложив дерзкого соперника на лед. Русский новичок дал понять — его лучше не злить.

С хоккейной точки зрения «Миннесота» второй период проиграла — сначала подпустила «Лос-Аджелес» вплотную, но в концовке игрового отрезка вернула себе относительно комфортное преимущество в две шайбы. Ник Бьюгстад хорошенько повоевал на пятаке и зажег на табло цифры 4:2.

Ну, а в начале третьей двадцатиминутки гол Юэля Эрикссона убил интригу в этом матче. Капризов же даже после этого не успокоился. Вот лишь одна смена из заключительного периода, по ходу которой он хорошенько поиздевался над обороной «Лос-Анджелеса» и имел несколько шансов, чтобы отличиться.

5:3 — «Уайлд» побеждают после двух поражений подряд, ну, а их российский дебютант продолжает все больше осваиваться в лучшей лиге мира. Сент-Пол раз за разом убеждает, что не зря ждал новокузнецкого таланта.

Официальный сайт НХЛ

Артём Гаев

Миннесота Уайлд
5:3
3:0, 1:2, 1:1
Лос-Анджелес Кингз
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