Шикарный гол русского хоккеиста в США. Гурьянов красиво забил «Детройту», разобравшись с соперником на паузе

«Даллас», еще совсем недавно вышедший с карантина, на старте сезона сумел по-настоящему удивить. Для парней Рика Боунесса прошедший плей-офф как будто и не заканчивался: Худобин продолжает творить чудеса в воротах, Гурьянов штампует очки в каждой встрече, Джо Павелски в среднем набирает больше 2 результативных баллов за матч, а «Тасманский дьявол» Радулов чередует шикарные игры с посредственными.

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В матче в ночь с четверга на пятницу по московскому времени, в сравнении с матчами навылет, в составе хозяев было лишь одно принципиальное изменение: после трех побед кряду тренерский штаб «Далласа» дал Худобину отдохнуть, поэтому встречу начинал молодой талант системы техасского клуба Джейк Эттингер.

В середине первого периода хозяевам удалось открыть счет: очередную шайбу забросил Павелски. Начало сезона у Джо выдается просто шикарным, в 4 матчах регулярки он набрал уже 9 (4+5) результативных баллов.

В отличие от реализации голевых моментов, с дисциплиной у «Далласа» были огромные проблемы. Парни в черном раз за разом давали возможность сопернику шлифовать игру в неравных составах, но перехватить инициативу и сократить отставание в счете ему это не помогло. «Старз» спокойно отрабатывали в меньшинстве и полностью контролировали ход матча. Вторая шайба в исполнении парней из Техаса вытекала из логики игры: ассистентом для Эндрю Кольяно выступил Денис Гурьянов.

«Даллас» действовал образцово не только в чужой, но и своей зоне: к середине встречи в активе «Ред Уингз» было всего 7 бросков в створ по одной простой причине: хозяева ловили все шайбы на себя и просто не давали доходить ей до своих ворот, облегчая дебют Эттингера в новом сезоне.

Гол Фильппулы с добивания со стороны воспринимался как часть заранее заготовленного сценария матча: настолько буднично игроки «Далласа» восприняли гол финского форварда «Детройта».

«Старз» владели тотальным преимуществом, которое нашло свое выражение в шикарном голе Гурьянова: российский нападающий поймал защитника на паузе, сделал шаг в центр и отправил шайбу точно в сетку ворот Джонатана Бернье. Прогресс воспитанника тольяттинской «Лады» в этой регулярке поражает воображение: в 4 встречах на счету Дениса уже 6 (3+3) очков. Новая русская звезда НХЛ, не иначе!

Игра «Детройта» в последние несколько сезонов — зрелище, которое временами дискредитирует НХЛ. Команда, являющаяся 11-кратным обладателем Кубка Стэнли, находится в стадии перестройки, прописавшись на дне турнирной таблицы лучшей лиги мира. Но, несмотря на слабость гостей, нельзя было не отметить игру «Далласа», который действовал с большим запасом и под конец встречи откровенно расслабился.

В первой половине заключительного отрезка встречи уместилось сразу несколько заброшенных шайб: сначала первый гол в сезоне забил защитник хозяев Олексяк, а затем первое большинство в этом матче реализовал Тайлер Бертуцци.

Последующая шайба в исполнении защитника гостей Дэнни Декайзера, сократившая преимущество «Далласа» в счете до минимума, даже немного раззадорила команду Боунесса. В оставшиеся шесть минут «Старз» усилиями Делландреа (с ассиста Радулова), Даулинга и Клинберга довели счет до неприличного — 7:3.

Игра Радулова, несмотря на результативную передачу в этой встрече, вызывает серьезные вопросы: мотор команды Боунесса после феерии в первом матче сезона заглох и никак не может завестись. Особенно это заметно на фоне его соотечественника Гурьянова, который обрел стабильность и обеспечивает своей команде результат практически в каждой встрече.