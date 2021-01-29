Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Северсталь
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
41
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
30
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
73
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
13
Все события
Фоторепортажи
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
10:47 (мск), источник: Sport24

Шикарный гол русского хоккеиста в США. Гурьянов красиво забил «Детройту», разобравшись с соперником на паузе

Денис — настоящий лидер «Далласа».

Наверх
Источник: AP 2020

«Даллас», еще совсем недавно вышедший с карантина, на старте сезона сумел по-настоящему удивить. Для парней Рика Боунесса прошедший плей-офф как будто и не заканчивался: Худобин продолжает творить чудеса в воротах, Гурьянов штампует очки в каждой встрече, Джо Павелски в среднем набирает больше 2 результативных баллов за матч, а «Тасманский дьявол» Радулов чередует шикарные игры с посредственными.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче в ночь с четверга на пятницу по московскому времени, в сравнении с матчами навылет, в составе хозяев было лишь одно принципиальное изменение: после трех побед кряду тренерский штаб «Далласа» дал Худобину отдохнуть, поэтому встречу начинал молодой талант системы техасского клуба Джейк Эттингер.

В середине первого периода хозяевам удалось открыть счет: очередную шайбу забросил Павелски. Начало сезона у Джо выдается просто шикарным, в 4 матчах регулярки он набрал уже 9 (4+5) результативных баллов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В отличие от реализации голевых моментов, с дисциплиной у «Далласа» были огромные проблемы. Парни в черном раз за разом давали возможность сопернику шлифовать игру в неравных составах, но перехватить инициативу и сократить отставание в счете ему это не помогло. «Старз» спокойно отрабатывали в меньшинстве и полностью контролировали ход матча. Вторая шайба в исполнении парней из Техаса вытекала из логики игры: ассистентом для Эндрю Кольяно выступил Денис Гурьянов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Даллас» действовал образцово не только в чужой, но и своей зоне: к середине встречи в активе «Ред Уингз» было всего 7 бросков в створ по одной простой причине: хозяева ловили все шайбы на себя и просто не давали доходить ей до своих ворот, облегчая дебют Эттингера в новом сезоне.

Гол Фильппулы с добивания со стороны воспринимался как часть заранее заготовленного сценария матча: настолько буднично игроки «Далласа» восприняли гол финского форварда «Детройта».

«Старз» владели тотальным преимуществом, которое нашло свое выражение в шикарном голе Гурьянова: российский нападающий поймал защитника на паузе, сделал шаг в центр и отправил шайбу точно в сетку ворот Джонатана Бернье. Прогресс воспитанника тольяттинской «Лады» в этой регулярке поражает воображение: в 4 встречах на счету Дениса уже 6 (3+3) очков. Новая русская звезда НХЛ, не иначе!

Во время загрузки произошла ошибка.

Игра «Детройта» в последние несколько сезонов — зрелище, которое временами дискредитирует НХЛ. Команда, являющаяся 11-кратным обладателем Кубка Стэнли, находится в стадии перестройки, прописавшись на дне турнирной таблицы лучшей лиги мира. Но, несмотря на слабость гостей, нельзя было не отметить игру «Далласа», который действовал с большим запасом и под конец встречи откровенно расслабился.

В первой половине заключительного отрезка встречи уместилось сразу несколько заброшенных шайб: сначала первый гол в сезоне забил защитник хозяев Олексяк, а затем первое большинство в этом матче реализовал Тайлер Бертуцци.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Последующая шайба в исполнении защитника гостей Дэнни Декайзера, сократившая преимущество «Далласа» в счете до минимума, даже немного раззадорила команду Боунесса. В оставшиеся шесть минут «Старз» усилиями Делландреа (с ассиста Радулова), Даулинга и Клинберга довели счет до неприличного — 7:3.

Игра Радулова, несмотря на результативную передачу в этой встрече, вызывает серьезные вопросы: мотор команды Боунесса после феерии в первом матче сезона заглох и никак не может завестись. Особенно это заметно на фоне его соотечественника Гурьянова, который обрел стабильность и обеспечивает своей команде результат практически в каждой встрече.

Максим Самарцев

Читайте также
Даллас Старз
7:3
1:0, 2:1, 4:2
Детройт Ред Уингз
 «Когда встречу Роналду, поменяемся трусами». Хоккейная красавица посмеялась над футболистом
Бывшая жена украинского футболиста разрушила чужие отношения, сама того не подозревая
«Вашингтон» без Ови. Отыгрались с 0:3, забили 5 голов за 9 минут
Определился соперник «Аталанты» в полуфинале Кубка Италии
Ковалев: Ничего запрещенного целенаправленно я не принимал
СМИ: УЕФА готов предложить топ-клубам пересмотреть структуру ЛЧ
Агент: Вагнер Лав до последнего ждал, а ЦСКА ничего не предложил
Караваев: Без Дзюбы не скучаем, хоть и шутки у него специфичные
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь