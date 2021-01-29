Жесткий удар с локтя в голову. Русский хоккеист Романов дважды стал жертвой в НХЛ: лишился шлема и заработал штраф

Матч против «Калгари» сложился для русского дебютанта Национальной хоккейной лиги Александра Романова вполне себе удачно. 21-летний защитник «Монреаля» поучаствовал в первом голе своей команды — именно он разогнал удачный розыгрыш, завершившийся шикарной скидкой за спину от Кори Перри и результативным броском Брендана Галлахера.

Запомнился и вот этот хит на форварде Эндрю Манжипане — новичок не в первый раз доказывает, что любит и умеет играть жестко, но в пределах правил.

В итоге «Монреаль» одержал победу со счетом 4:2, Романов провел на льду порядка 19 минут, успел поиграть в большинстве и меньшинстве, пару раз бросил и совершил 3 силовых приема. К началу третьей недели такая статистика выглядит уже достаточно привычно, но на самом деле Александр продолжает приятно удивлять.

Ну, а теперь к самому обсуждаемому эпизоду с участием Романова — случился он в самом начале третьего периода. Момент начался с того, что россиянин на собственной синей линии попытался встретить форварда «Флэймз» Мэттью Ткачака. Дерзкий канадец развернулся к сопернику спиной и едва уловимым, но очень жестким ударом в голову сбил с Александра шлем.

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Новичок «Монреаля» растерялся, какое-то время пытался продолжить игру и только затем рванул по направлению к скамейке штрафников. Увы, поздно. Арбитры уже зафиксировали с его стороны нарушение — хоккеист обязан смениться сразу после потери головного убора. В итоге Романова дважды стал жертвой: пропустил неприятный удар и заработал штраф.

«Калгари» удаление россиянина не реализовал, а фанаты «Канадиенс» отнеслись к эпизоду с юмором. Они предлагают стать спонсором Романова производителю шампуней «Head & Shoulders».

Утверждают, что он получил штраф за чересчур длинные волосы.

И вспоминают русского предшественника Александра — Алексея Ковалева. Тот однажды тоже остался на льду без шлема и это печально закончилось для хоккеистов «Бостона».