Жесткий удар с локтя в голову. Русский хоккеист Романов дважды стал жертвой в НХЛ: лишился шлема и заработал штраф
Обидный эпизод для новичка «Монреаля».
Обидный эпизод для новичка «Монреаля».
Матч против «Калгари» сложился для русского дебютанта Национальной хоккейной лиги Александра Романова вполне себе удачно. 21-летний защитник «Монреаля» поучаствовал в первом голе своей команды — именно он разогнал удачный розыгрыш, завершившийся шикарной скидкой за спину от Кори Перри и результативным броском Брендана Галлахера.
Запомнился и вот этот хит на форварде Эндрю Манжипане — новичок не в первый раз доказывает, что любит и умеет играть жестко, но в пределах правил.
В итоге «Монреаль» одержал победу со счетом 4:2, Романов провел на льду порядка 19 минут, успел поиграть в большинстве и меньшинстве, пару раз бросил и совершил 3 силовых приема. К началу третьей недели такая статистика выглядит уже достаточно привычно, но на самом деле Александр продолжает приятно удивлять.
Ну, а теперь к самому обсуждаемому эпизоду с участием Романова — случился он в самом начале третьего периода. Момент начался с того, что россиянин на собственной синей линии попытался встретить форварда «Флэймз» Мэттью Ткачака. Дерзкий канадец развернулся к сопернику спиной и едва уловимым, но очень жестким ударом в голову сбил с Александра шлем.
Новичок «Монреаля» растерялся,
«Калгари» удаление россиянина не реализовал, а фанаты «Канадиенс» отнеслись к эпизоду с юмором. Они предлагают стать спонсором Романова производителю шампуней «Head & Shoulders».
Утверждают, что он получил штраф за чересчур длинные волосы.
И вспоминают русского предшественника Александра — Алексея Ковалева. Тот однажды тоже остался на льду без шлема и это печально закончилось для хоккеистов «Бостона».
Артём Гаев