НХЛ перенесла еще две игры «Вегаса» из-за карантина в команде
ТАСС, 30 января. Две встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сан-Хосе» и «Вегасом» перенесены в связи с протоколом лиги о коронавирусе. Об этом сообщает
ТАСС, 30 января. Две встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сан-Хосе» и «Вегасом» перенесены в связи с протоколом лиги о коронавирусе. Об этом сообщает
Четыре представителя «Вегаса» находятся на карантине по правилам медицинского протокола лиги. Арена команды закрыта до дальнейшего уведомления.
Матчи «Сан-Хосе» — «Вегас» должны была пройти 2 и 4 февраля.
Ранее
«Вегас» занимает первую строчку в таблице Западного дивизиона, набрав 11 очков в семи матчах.