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09:26 (мск), источник: ТАСС

НХЛ перенесла еще две игры «Вегаса» из-за карантина в команде

ТАСС, 30 января. Две встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сан-Хосе» и «Вегасом» перенесены в связи с протоколом лиги о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AFP 2020

Четыре представителя «Вегаса» находятся на карантине по правилам медицинского протокола лиги. Арена команды закрыта до дальнейшего уведомления.

Матчи «Сан-Хосе» — «Вегас» должны была пройти 2 и 4 февраля.

Ранее из-за двух случаев заражения коронавирусом был перенесен матч «Вегаса» против «Сент-Луиса», который должен был пройти 29 января.

«Вегас» занимает первую строчку в таблице Западного дивизиона, набрав 11 очков в семи матчах.

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