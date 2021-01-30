Овечкин возглавил рейтинг потенциальных свободных агентов следующего лета по версии The Hockey News

Так, список возглавил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. У 35-летнего россиянина истекает контракт, по которому он получает 9,5 млн долларов.

В топ-5 также вошли Туукка Раск из «Бостон Брюинз» (7 млн) и Тэйлор Холл из «Баффало Сэйбрз» (8 млн).