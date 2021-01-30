Овечкин возглавил рейтинг потенциальных свободных агентов следующего лета по версии The Hockey News
Журнал The Hockey News составил рейтинг из 30 игроков НХЛ, которые могут стать свободными агентами предстоящим летом.
Журнал The Hockey News составил рейтинг из 30 игроков НХЛ, которые могут стать свободными агентами предстоящим летом.
Так, список возглавил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. У 35-летнего россиянина истекает контракт, по которому он получает 9,5 млн долларов.
На втором месте находится защитник «Королины Харрикейнз» Даги Хэмилтон (5,75 млн). Замкнул тройку нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландескуг (5,5 млн).
В топ-5 также вошли Туукка Раск из «Бостон Брюинз» (7 млн) и Тэйлор Холл из «Баффало Сэйбрз» (8 млн).