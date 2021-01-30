Эллиот Фридман: «Питтсбург» хочет сохранить Малкина до конца карьеры

«Питтсбург» может продлить Малкина этим летом. Я уверен, что клуб планирует это сделать. Слышал, что «Питтсбург» хочет продлить его, чтобы он играл в команде до конца карьеры. У Кросби еще два года по контракту. «Пингвинз» не собираются сдаваться. Пока эти двое в команде — она будет бороться за самые высокие места, — сказал Фридман в подкасте «31 мысль» на Sportsnet.