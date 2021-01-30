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21:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уже отгулял отпуск». Овечкин вышел с карантина и шутит, но где же Кузнецов?

Орлов тоже вышел на тренировку, тогда как Евгений и Самсонов все ещё находятся в изоляции.

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Капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова официально выпустили с карантина, они вышли вместе с командой на утреннюю раскатку перед матчем с «Бостоном».

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Почему Кузнецова не выпустили с карантина?

Оба игрока последний раз выходили на лёд в матче с «Питтсбургом» 20 января, то есть 10 дней назад, и с тех пор до сегодняшнего дня ни разу не катались. На раскатке Овечкин занимался во втором звене с Ти Джеем Оши и Рихардом Паником, а также выходил в первой спецбригаде большинства на привычном месте, в то время как Орлов оказался в запасной четвёртой паре защитников. Судя по всему, Александра Великого мы скоро увидим в деле, в то время как Орлову, вероятнее всего, придётся подождать.

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«Последние 10 дней были тяжёлыми, я сидел дома, не мог ни кататься, ни побыть с семьёй. Надеялся, что буду чувствовать себя лучше после сегодняшней раскатки, но когда не играешь и не тренируешься, тяжело сразу же возвращаться в строй», — сказал защитник.

Двое других россиян «столичных» — Евгений Кузнецов и Илья Самсонов, по-прежнему находятся под ковид-протоколом и не имеют права играть или тренироваться с командой. И если по вратарю вопросов нет, очевидно, что он продолжает лечиться от коронавируса, то почему к матчам не допускают Кузнецова, пока неясно. Может быть, Овечкина с Орловым выпустили с карантина раньше, потому что у них уже давно есть антитела, а у Кузнецова их нет? Или же дело в том, что они здоровы, а Кузнецов — болеет? Или есть другая причина? Это всё только домысли и догадки, проверить которые очень сложно, потому что в списке «недоступных для тренировок и матчей из-за ковида» вносят как заболевших, так и здоровых игроков, которые по тем или иным причинам попали под действие протоколов, а вдаваться в детали клубы не обязаны. Главный тренер Питер Лавиолетт не стал распространяться на этот счёт, отметив только, что Кузнецов с Самсоновым остаются на карантине.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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«Я уже отгулял отпуск, чувствую себя отдохнувшим и готовым к бою»

«Посмотрим, буду ли я играть сегодня. Это решится после тренировки. Конечно, пропустить четыре матча за нарушение протоколов ковида — это отстой. Никому не хочется быть дисквалифицированным. Никому не хочется ставить себя в такое положение. Но всё закончилось, так что я извлеку урок и буду двигаться дальше. Согласен ли я с протоколами НХЛ? Правила это правила. Вы видите, сколько людей находятся на карантине, они не принимали плохих решений. Но если ты допускаешь ошибку, и это стоит тебе несколько матчей», — резюмировал Овечкин, сидя перед камерой в защитной маске и стараясь тщательно подбирать слова.

На вопрос о самочувствии после долгого карантина Овечкин пошутил: «Можно сказать, я уже отгулял свой отпуск (“Бай-вик” — недельный перерыв в чемпионате, который зимой даётся каждой команде. В этом году “бай-вик” отменили из-за коронавируса и сокращённого сезона. — Прим. “Чемпионата”), так что чувствую себя отдохнувшим и готовым к бою. Я не мог заниматься на льду, но тренировался в зале дома и бегал. Старался делать то, что можно».

Овечкин отметил успехи команды, которая набрала семь из восьми очков за время его отсутствия: «Отличный ответ от нашей команды и всех ребят. Мы набираем очки, это самое важное. Рад за новых ребят, которым выпал шанс, и они здорово сыграли. Было приятно за этим наблюдать».

Как бы хорошо ни шли «кэпс» без россиян, помощь Овечкина им пригодится, тем более в игре с «Бостоном», который выиграл четыре матча подряд и вплотную приблизился к «Вашингтону» в Восточном дивизионе.

Елена Кузнецова

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