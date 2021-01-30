Защитник «Вашингтона» Орлов — об отстранении на 4 игры: Лига и команда приняли правильное решение

«Конечно, неприятная ситуация. Но есть, что есть. Мы проводили время в нашей комнате вместе и вроде как нарушили протокол. Плохо, что так вышло. Лига и команда приняли правильное решение. Никто же не заболел», — цитирует Орлова журналист Том Гулитти в твиттере.