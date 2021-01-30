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30 января, источник: Sport24

Защитник «Вашингтона» Орлов — об отстранении на 4 игры: Лига и команда приняли правильное решение

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал отстранение от четырех игр регулярного чемпионата НХЛ из-за нарушения протокола безопасности лиги в период пандемии коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

Вместе с Орловым были отстранены Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Конечно, неприятная ситуация. Но есть, что есть. Мы проводили время в нашей комнате вместе и вроде как нарушили протокол. Плохо, что так вышло. Лига и команда приняли правильное решение. Никто же не заболел», — цитирует Орлова журналист Том Гулитти в твиттере.

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