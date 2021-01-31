Малкина критикуют в Америке, а он обставил двух легенд «Питтсбурга». В один день побил достижения Ягра и Лемье
Все чуть не испортил Панарин.
Все чуть не испортил Панарин.
Слухи об обмене Малкина, которые тихо тлели на протяжении нескольких лет, разожглись с новой силой
Впрочем, после ухода Рутерфорда стало известно, что он готовил обмен Криса Летанга. Против сделки выступили владельцы «Питтсбурга». Тогда как о трейде Малкина даже никто не заикался. А на днях своим мнением поделился авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман.
«Питтсбург» может продлить Малкина этим летом. Я уверен, что клуб планирует это сделать. Слышал, что «Питтсбург» хочет продлить его, чтобы он играл в команде до конца карьеры. У Кросби еще два года по контракту. «Пингвинз» не собираются сдаваться. Пока эти двое в команде — она будет бороться за самые высокие места, — уверен Фридман.
Малкин остался. И вышел на матч с «Рейнджерс», чтобы разом установить сразу два эпохальных для себя достижения. Само появление на льду «Мэдисон Сквер Гарден» вывело Евгения на второе место в истории клуба по количеству сыгранных матчей. Теперь у него их 916. Опередив Марио Ламье, магнитогорец вышел на чистое второе место, расположившись за Сидни Кросби.
На этом достижения Малкина в этот вечер не ограничивались. Еще перед сезоном было понятно, что россиянин
Могло показаться,
Отметился в протоколе Малкин чуть позже, в середине второго периода. «Питтсбург»
На повторе отчетливо видно, как за Малкиным в момент его голевого паса гонится Артемий Панарин. Но не успевает. Однако вскоре Хлебушек, вполне осознавая вину за пропущенную шайбу, исправился. Получив шанс в большинстве, лидер «Рейнджерс» расчехлил свой шикарный бросок. Среди тех, кто ему помог, был Павел Бучневич.
Панарин мог украсть у «Питтсбурга» победу, испортив Малкину исторический матч. Однако в третьем периоде гости счет сравняли — 4:4. А в овертайме в присутствии Артемия победную шайбу забросил Сидни Кросби. Ну, а если что и омрачило этот вечер «пингвинам», то это травма Криса Летанга. Он сыграл только первый период, после чего на лед не выходил.