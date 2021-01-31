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10:06 (мск), источник: Sport24

Малкина критикуют в Америке, а он обставил двух легенд «Питтсбурга». В один день побил достижения Ягра и Лемье

Все чуть не испортил Панарин.

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Слухи об обмене Малкина, которые тихо тлели на протяжении нескольких лет, разожглись с новой силой из-за кошмарной игры русской суперзвезды на старте этого сезона. Смуту внес и уход Джима Рутерфорда — многолетнего генменеджера «Питтсбурга», который выигрывал вместе с Евгением два Кубка Стэнли. Кто знает, какие планы на Джино будут у преемника Рутерфорда?

Впрочем, после ухода Рутерфорда стало известно, что он готовил обмен Криса Летанга. Против сделки выступили владельцы «Питтсбурга». Тогда как о трейде Малкина даже никто не заикался. А на днях своим мнением поделился авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман.

«Питтсбург» может продлить Малкина этим летом. Я уверен, что клуб планирует это сделать. Слышал, что «Питтсбург» хочет продлить его, чтобы он играл в команде до конца карьеры. У Кросби еще два года по контракту. «Пингвинз» не собираются сдаваться. Пока эти двое в команде — она будет бороться за самые высокие места, — уверен Фридман.

Малкин остался. И вышел на матч с «Рейнджерс», чтобы разом установить сразу два эпохальных для себя достижения. Само появление на льду «Мэдисон Сквер Гарден» вывело Евгения на второе место в истории клуба по количеству сыгранных матчей. Теперь у него их 916. Опередив Марио Ламье, магнитогорец вышел на чистое второе место, расположившись за Сидни Кросби.

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На этом достижения Малкина в этот вечер не ограничивались. Еще перед сезоном было понятно, что россиянин вот-вот обгонит по очкам Яромира Ягра, На счету чеха 1079 баллов за «Пингвинз». Вопрос был только в том, какой именно матч станет для Джино историческим. Учитывая, что до встречи с «Рейнджерс» у него было всего три очка, погоня за Ягром выглядела вялотекущей.

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Могло показаться, что-то самое 1080-е очко Малкин набрал уже в первом периоде, ассистировал Джейсону Цукеру. Но это было ничто иное, как обман зрения. В роли Малкина выступил подключившийся в атаку защитник Пьер-Оливье Жозеф, чем-то напоминающий россиянина по комплекции и катанию.

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Отметился в протоколе Малкин чуть позже, в середине второго периода. «Питтсбург» только-только пропустил глупейшую шайбу. Играя в большинстве, гости допустили выход 2 в 0 на свои ворота. Счет стал ничейный, но Каспари Капанен с передачи своего российского напарника по звену в очередной раз вывел «пингвинов» вперед — 3:2.

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На повторе отчетливо видно, как за Малкиным в момент его голевого паса гонится Артемий Панарин. Но не успевает. Однако вскоре Хлебушек, вполне осознавая вину за пропущенную шайбу, исправился. Получив шанс в большинстве, лидер «Рейнджерс» расчехлил свой шикарный бросок. Среди тех, кто ему помог, был Павел Бучневич.

Панарин мог украсть у «Питтсбурга» победу, испортив Малкину исторический матч. Однако в третьем периоде гости счет сравняли — 4:4. А в овертайме в присутствии Артемия победную шайбу забросил Сидни Кросби. Ну, а если что и омрачило этот вечер «пингвинам», то это травма Криса Летанга. Он сыграл только первый период, после чего на лед не выходил.

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Нью-Йорк Рейнджерс
4:5ОТ
1:2, 3:1, 0:1
Питтсбург Пингвинз
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