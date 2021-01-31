Малкина критикуют в Америке, а он обставил двух легенд «Питтсбурга». В один день побил достижения Ягра и Лемье

Слухи об обмене Малкина, которые тихо тлели на протяжении нескольких лет, разожглись с новой силой из-за кошмарной игры русской суперзвезды на старте этого сезона. Смуту внес и уход Джима Рутерфорда — многолетнего генменеджера «Питтсбурга», который выигрывал вместе с Евгением два Кубка Стэнли. Кто знает, какие планы на Джино будут у преемника Рутерфорда?

Впрочем, после ухода Рутерфорда стало известно, что он готовил обмен Криса Летанга. Против сделки выступили владельцы «Питтсбурга». Тогда как о трейде Малкина даже никто не заикался. А на днях своим мнением поделился авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман.

«Питтсбург» может продлить Малкина этим летом. Я уверен, что клуб планирует это сделать. Слышал, что «Питтсбург» хочет продлить его, чтобы он играл в команде до конца карьеры. У Кросби еще два года по контракту. «Пингвинз» не собираются сдаваться. Пока эти двое в команде — она будет бороться за самые высокие места, — уверен Фридман.

Малкин остался. И вышел на матч с «Рейнджерс», чтобы разом установить сразу два эпохальных для себя достижения. Само появление на льду «Мэдисон Сквер Гарден» вывело Евгения на второе место в истории клуба по количеству сыгранных матчей. Теперь у него их 916. Опередив Марио Ламье, магнитогорец вышел на чистое второе место, расположившись за Сидни Кросби.

На этом достижения Малкина в этот вечер не ограничивались. Еще перед сезоном было понятно, что россиянин вот-вот обгонит по очкам Яромира Ягра, На счету чеха 1079 баллов за «Пингвинз». Вопрос был только в том, какой именно матч станет для Джино историческим. Учитывая, что до встречи с «Рейнджерс» у него было всего три очка, погоня за Ягром выглядела вялотекущей.

Могло показаться, что-то самое 1080-е очко Малкин набрал уже в первом периоде, ассистировал Джейсону Цукеру. Но это было ничто иное, как обман зрения. В роли Малкина выступил подключившийся в атаку защитник Пьер-Оливье Жозеф, чем-то напоминающий россиянина по комплекции и катанию.

Отметился в протоколе Малкин чуть позже, в середине второго периода. «Питтсбург» только-только пропустил глупейшую шайбу. Играя в большинстве, гости допустили выход 2 в 0 на свои ворота. Счет стал ничейный, но Каспари Капанен с передачи своего российского напарника по звену в очередной раз вывел «пингвинов» вперед — 3:2.

На повторе отчетливо видно, как за Малкиным в момент его голевого паса гонится Артемий Панарин. Но не успевает. Однако вскоре Хлебушек, вполне осознавая вину за пропущенную шайбу, исправился. Получив шанс в большинстве, лидер «Рейнджерс» расчехлил свой шикарный бросок. Среди тех, кто ему помог, был Павел Бучневич.