Овечкин вернулся по-королевски! Отсидел дисквалификацию и сразу забил победный в овертайме

Матча «Вашингтон» — «Бостон» в столице США очень ждали. Именно к этой игре должно было закончиться наказание четырех русских хоккеистов «Кэпиталз», попавшихся на нарушении ковид-протокола лиги, и Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов должны были вернуться в состав. Увы, реальность оказалась значительно менее оптимистичней. Самсонов и Кузнецов продолжают находиться на карантине — вполне вероятно, что у них возникли проблемы с тестами, а Орлов, хоть и не тренировался с командой перед встречей с «Брюинз» в заявку не попал.

Впрочем, фанатам «столичных», кажется, достаточно было и камбэка капитана. Начиная, с утренней раскатки журналисты и клубные соцесети следили буквально за каждым шагом Ови — первый выход на лед после паузы, первый бросок по воротам, традиционный ритуал в подтрибунном помещении. Все внимание было приковано к 8-му номеру «Вашингтона», в то время как свое знаковое событие случилось и у «Бостона»: первый матч сезона провел один из главных конкурентов Овечкина в последние годы Давид Пастрняк, переживший операцию на бедре и восстановившийся с серьезным опережением графика.

Александра Великого отправили в тройку к Ти Джею Оши и Рихарду Панику — с первых секунд было видно, как серьезно заряжен русский снайпер. Ови был активен в каждой смене и в итоге пару раз был близок к набранным очкам. Однажды он готовился нанести бросок из любимого правого круга вбрасывания, но Паник пожадничал с передачей (неужели за время отсутствия россиянина партнеры забыли, кто здесь главный). А вот сам Овечкин не стал жадничать после одного из контрвыпадов «Кэпиталз» и исполнил шикарный перевод на Тревора ван Римсдайка — защитнику не хватило атакующих скиллов.

В итоге в первом периоде российский возвращенец остался даже без бросков в створ, но у «Вашингтона», который без своего лидера одержал три победы в четырех матчах, и на этот раз нашлись другие герои. Во-первых, конечно, речь о Никласе Бэкстреме — он здорово отвоевал шайбу у своей синей линии, протащил ее к воротам «Бостона» и упаковал в девятку, спрятав бросок в ногах у защитника.

Во-вторых, хозяев несколько раз выручил голкипер Витек Ванечек, в отсутствии Самсонова неплохо освоившийся в статусе основного вратаря. Особенно горячо у его рамки было после неожиданного отскока от борта и выстрела Давида Крейчи, но чешский вратарь попытку соотечественника остановил. 1:0 после 20 минут.

По количеству бросков в створ «Вашингтон» проиграл первый период со счетом 7−19, наверняка в перерыве Питер Лавиолетт попросил хоккеистов снизить нагрузку на Ванечека. Если так, то выполнять его задание хозяева начали с первой смены — Овечкин и компания надолго закрыли соперника в его зоне, вот только ни разу не довели шайбу до Туукки Раска. А вот первое же попадение «Кэпиталз» в рамку во второй двадцатиминутке закончилось голом. Ван Римсдайк набросил от правого борта, а скопление игроков перед финским голкипером «Брюинз» превратило не самую опасную попытку в результативную.

Вскоре «Кэпиталз» заработали первое большинство в матче, казалось бы, вот он — идеальный шанс для Ови. Капитан действительно воспользовался удалением Крейчи, впервые за встречу побеспокоив Раска, а вот преимущество «Вашингтон» увеличил Том Уилсон. Шайба к нему пришла от Овечкина, а выстрел получился просто шикарным. У россиянина же это 5-й ассист в 5-м матче сезона — Александр Великий решил переквалифицироваться?

До конца периода «Бостон» снова снабдил достаточным количеством работы Ванечека и в итоге одну шайбу отыграл, тоже реализовав разницу в одного игрока. 3:1 и вполне себе живая интрига перед заключительным игровым отрезком.

Относительно спокойное начала третьей двадцатиминутки, вроде бы, работало на «Вашингтон», но при разнице в две шайбы ход встречи способен изменить один эпизод — отстающей команде достаточно отыграть гол, чтобы заставить соперника занервничать, а самой обрести кураж. «Бостону» удалось реализовать этот план достаточно быстро, увы, при непосредственном участии Овечкина. Александр сначала не смог угнаться за защитником Чарли Макэвоем, а затем не успел на подмогу потерявшемуся на пятаке Йонаса Зигенталеру. 3:2 и «Кэпиталз» оказались перед перспективой упустить уже почти выигранный матч.

Команда Лавиолетта на удивление уверенно удерживала минимальный отрыв, не помешали ей даже два удаления, но в самой концовке «Кэпиталз» все-таки подверглись легкой панике и подарили «Бостону» овертайм. На последней минуте «Брюинз» совершили какое-то удивительное количество бросков и добиваний, в итоге Макэвой доставил шайбу за линию. Камбэк с 0:3 состоялся.