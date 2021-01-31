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8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
10:13 (мск), источник: Sport24

20-летний русский штампует голы в Америке. Свечников забил финалисту плей-офф, эффектно разобравшись с Худобиным

5 матчей — 4 шайбы.

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Карантин, на который не так давно присела «Каролина», больше остальных должен был расстроить Андрея Свечникова. Молодой русский форвард набрал отличный темп в начале сезона, забив по голу в каждом из трех первых матчей, пауза в такой момент ему точно была ни к чему. Это частично подтвердила первая игра «Харрикейнз» после выхода с изоляции — у Андрея во встрече с «Тампой» было сразу несколько крутых моментов, но отличиться он так и не сумел.

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Вслед за противостоянием с обладателем Кубка Стэнли «ураганов» ждал матч с финалистом последнего плей-офф — «Далласом». И именно в этой встрече Андрей вернулся в регулярку по-настоящему. Впрочем, началось все с геройств совсем другого форварда. Американец Винсент Трочек оформил дубль уже к 7-й минуте. Сначала расстрелял Худобина с близкого расстояния.

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А затем заковырял шайбу в ворота с пятака.

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Свечников же включился во второй двадцатиминутке, зато как включился! «Старз» заработали пару удалений подряд и со второй попытки «Каролина» их за это наказала. Вместо розыгрыша в чужой зоне хозяева предпочли атаку с ходу — Себастьян Ахо вложил шайбу в клюшку русскому партнеру, Андрей выскочил на Худобина, исполнив все максимально уверенно и очень симпатично.

Для 20-летнего вундеркинда это 4-й гол в сезоне: больше из россиян не забил никто, столько же — только Артемий Панарин. Правда, форварду «Рейнджерс» для этого понадобилось на 3 матча больше. Вы все еще сомневаетесь, что Свечников уже в этом сезоне способен попортить нервы претендентам на «Морис Ришар Трофи»?

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«Каролина» безжалостно добила команду-открытие последнего розыгрыша Кубка Стэнли — после Свечникова отличился Райан Дзингел, его гол отправид Худобина на скамейку запасных. Все, чем смог ответить «Даллас», это единственная шайба в третьем периоде. «Каролина» выигрывает в четвертый раз в пяти матчах этого сезона, подтверждая статус одного из его фаворитов. Если карантин и помешал «Харрикейнз» и Свечникова, то совсем немного.

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Каролина Харрикейнз
4:1
2:0, 2:0, 0:1
Даллас Старз
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