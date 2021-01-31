Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по победным голам

По этому показателю он вышел на чистое 4-е место в истории НХЛ, обогнав Теэму Селянне и Бретта Халла, у которых по 110 победных голов.

Форвард забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ). Это его 24-й гол в овертайме в регулярках за всю карьеру в НХЛ. Лидером по количеству победных голов в истории НХЛ остаётся Яромир Ягр — 135, за ним располагаются Горди Хоу (121) и Фил Эспозито (118).

Также Овечкин забил свой 708-й гол и сравнялся с Майком Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории лиги.