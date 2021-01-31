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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по победным голам

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 111-й победный гол в своей карьере.

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Источник: Reuters

По этому показателю он вышел на чистое 4-е место в истории НХЛ, обогнав Теэму Селянне и Бретта Халла, у которых по 110 победных голов.

Форвард забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ). Это его 24-й гол в овертайме в регулярках за всю карьеру в НХЛ. Лидером по количеству победных голов в истории НХЛ остаётся Яромир Ягр — 135, за ним располагаются Горди Хоу (121) и Фил Эспозито (118).

Также Овечкин забил свой 708-й гол и сравнялся с Майком Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории лиги.

Для Овечкина игра с «Брюинз» стала первой после окончания 4-матчевого отстранения из-за нарушения протокола безопасности лиги в период пандемии коронавируса. Он единственный из российской четвёрки «Вашингтона», кто принял участие в матче с «Бостоном»: Дмитрий Орлов не попал в заявку на игру, а Евгений Кузнецов и Илья Самсонов остаются в списке по COVID-19.

Вашингтон Кэпиталз
4:3ОТ
1:0, 2:1, 0:2
Бостон Брюинз
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