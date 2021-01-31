Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Сибирь
31
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
06:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
16
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
12:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3 ОТ).

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

35-летний россиянин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 708 голов, и сравнялся с Майком Гартнером. Выше него только Фил Эспозито (717), Марсель Дионн (731), Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В текущем сезоне Овечкин провел пять матчей в НХЛ, в которых набрал 7 (2+5) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон Кэпиталз
4:3ОТ
1:0, 2:1, 0:2
Бостон Брюинз
 Опубликован список ограничений для сборной России по биатлону на ЧМ
Как Семенович выглядела в 16 лет, а Плющенко — в 14. Уникальные кадры с ЧР-1997
Ибрагимович разучился бить пенальти. Гвардьола оторвался от «МЮ»
20-летний русский штампует голы в НХЛ. Свечников забил Худобину
Гараничев опозорился в сингл-миксте даже на чемпионате Европы
Овечкин вернулся по-королевски! Отсидел и сразу забил победный
«Палмейрас» во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес
«Спартак» не получал предложение от «Газиантепспора» по Кутепову
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь