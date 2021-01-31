Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

35-летний россиянин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 708 голов, и сравнялся с Майком Гартнером. Выше него только Фил Эспозито (717), Марсель Дионн (731), Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).