Болельщики «Вашингтона» в соцсетях назвали Овечкина богом после победы над «Бостоном»
Болельщики «Вашингтона» прокомментировали игру нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3 ОТ).
Болельщики «Вашингтона» прокомментировали игру нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3 ОТ).
Россиянин набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой матча. На его счету победная шайба в овертайме. Эта игра стала для Овечкина первой после 10-дневного перерыва
Nihaar Sinha: «Овечкин — бог. Добро пожаловать назад, Ови, мы скучали!».
Hockey_Brunch: «Овечкин — самый большой тролль в хоккее. Он бросает с одного и того же места уже 16 сезонов подряд и постоянно забивает».
Steelthsitweet: «Овечкин — величайший спортсмен в истории спорта Вашингтона».
SamanthaJPell: «Алекс Овечкин, победный гол, овертайм. Как всегда».
Shiloh: «Овечкин вообще человек?».
CoffinCorner: «Овечкин — машина, это очевидно».
Ingametrap: «Александр Овечкин — лучший бомбардир всех времен».
TravisFoss4: «10 дней без выхода на лед? Как насчет того, чтобы я увеличил свой рекорд по голам в овертаймах до 24? © Александр Овечкин».
JayArrMiller: «Овечкин — любовь, Овечкин — жизнь».