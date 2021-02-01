Передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ

В составе победителей хет-трик оформил Джоэл Фараби (19, 23, 36-я минуты), также отличился Кевин Хейз (65). У проигравших шайбы забросили Ник Ледди (21), Джош Бейли (42) и Мэтью Барзал (47).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал результативную передачу в эпизоде с решающей шайбой в овертайме. Он набрал 7 (2 шайбы + 5 передач) очков в 10 матчах сезона. Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков из 29.

«Филадельфия» занимает второе место в таблице Восточного дивизиона, набрав 15 очков в 10 матчах. «Айлендерс» идут седьмыми с 8 очками в 9 играх. В следующем матче «Филадельфия» примет «Бостон» 4 февраля, «Айлендерс» днем ранее сыграют на своей площадке против «Баффало».