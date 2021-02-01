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09:15 (мск), источник: ТАСС

Передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ

ТАСС, 1 февраля. «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей хет-трик оформил Джоэл Фараби (19, 23, 36-я минуты), также отличился Кевин Хейз (65). У проигравших шайбы забросили Ник Ледди (21), Джош Бейли (42) и Мэтью Барзал (47).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал результативную передачу в эпизоде с решающей шайбой в овертайме. Он набрал 7 (2 шайбы + 5 передач) очков в 10 матчах сезона. Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков из 29.

«Филадельфия» занимает второе место в таблице Восточного дивизиона, набрав 15 очков в 10 матчах. «Айлендерс» идут седьмыми с 8 очками в 9 играх. В следующем матче «Филадельфия» примет «Бостон» 4 февраля, «Айлендерс» днем ранее сыграют на своей площадке против «Баффало».

«Миннесота» обыграла дома «Колорадо» в овертайме со счетом 4:3. Российский форвард хозяев Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Всего на счету россиянина 8 очков (2 гола + 6 передач) в 10 матчах нынешнего сезона, который является для него дебютным в НХЛ. «Чикаго» победил на своем льду «Коламбус» со счетом 3:1, «Анахайм» дома проиграл «Сент-Луису» (1:4).

Филадельфия Флайерз
4:3ОТ
1:0, 2:1, 0:2
Нью-Йорк Айлендерс
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