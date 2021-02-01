Передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ
ТАСС, 1 февраля. «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 1 февраля. «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал результативную передачу в эпизоде с решающей шайбой в овертайме. Он набрал 7 (2 шайбы + 5 передач) очков в 10 матчах сезона. Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков из 29.
«Филадельфия» занимает второе место в таблице Восточного дивизиона, набрав 15 очков в 10 матчах. «Айлендерс» идут седьмыми с 8 очками в 9 играх. В следующем матче «Филадельфия» примет «Бостон» 4 февраля, «Айлендерс» днем ранее сыграют на своей площадке против «Баффало».
«Миннесота» обыграла дома «Колорадо» в овертайме со счетом 4:3. Российский форвард хозяев Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Всего на счету россиянина 8 очков (2 гола + 6 передач) в 10 матчах нынешнего сезона, который является для него дебютным в НХЛ. «Чикаго» победил на своем льду «Коламбус» со счетом 3:1, «Анахайм» дома проиграл «Сент-Луису» (1:4).