У русского таланта в Америке отобрали голевой пас. Следом Свечников смазал буллит, но «Каролина» снова победила
«Даллас» не спасли 37 сэйвов Худобина.
«Даллас» не спасли 37 сэйвов Худобина.
«Каролина» в первом из двух спаренных матчей разобралась с «Далласом» без особых проблем. Несмотря на то, что Мразек получил травму в самом начале встречи, хозяева переиграли финалиста последнего Кубка Стэнли по всем статьям. Казалось, что Худобин после не очень удачной встречи получит немного отдыха:
После сумасшедшего перформанса в
Соперников потрепали травмы и
Род Бриндамор в начале сезона отказался от идеи делать классное топ-9, поставив Андрея Свечникова вместе с Ахо. Это значит, что тренер «ураганов» предпочел сделать монструозное топ-6 и здесь его можно понять — российский игрок уже давно является главным игроком команды и их франчайзом.
С самого начала встречи команда из Роли серьезно нагрузила Худобина. Результатом этого давления стало удаление «Далласа», а российский голкипер пропустил после первого броска. Свечников заработал результативный балл, отдав второй ассист, у молодого дарования из Барнаула седьмое очко в сезоне.
«Даллас» сразу принялся отыгрываться и результатом этих попыток стал классный проход Дениса Гурьянова — воспитанник тольяттинской школы хоккея ускорился по флангу, заложил корпус и мощно бросил по воротам Раймера — канадский вратарь был надежен. Следом команда Боунесса заработала большинство, но ничего вразумительного из него не вышло.
После этого игра серьезно успокоилась — единственное, что могло удостоиться внимания до середины периода это бросок Радулова после свистка: он оказался несильным и россиянин сразу же извинился за то, что не успел среагировать вовремя. Парни Бриндамора к этому моменту уже серьезно превосходили «Даллас» по попаданиям в строй — 7:2. Далее очередную попытку игры в большинстве заработали хозяева, а Младший Свечников почти получил очередной балл — он выдал шикарную передачу Нидеррайтеру под бросок с пятака: забросить тому было не суждено, блестяще на последнем рубеже сыграл Антон Худобин. Первый период закончился с теми же 1:0 на табло — ничего интересного кроме точного броска в створ от Гурьянова за три минуты до конца болельщики не увидели.
Во второй двадцатиминутке «Каролина» продолжала укатывать в лед гостей. Результатом этого стало четвертое заработанное большинство дружины Бриндамора — постарался Свечников, грамотно укрыв корпусом шайбу: Хейсканену не оставалось ничего делать, кроме как фолить. К этому моменту у Свечникова забрали ассист — статистическая бригада нашла подправление на пятаке от Стаала. Русский вундеркинд словно узнал про это и с утроенным рвением принялся зарабатывать очки. В большинстве он стал промежуточным звеном между Ахо и Нидеррайтером, где последний без помех с пятака бросал по воротам Худобина, но 34-летний голкипер был очень хорош.
Относительное спокойствие нарушила ошибка Свечникова. Молодой игрок слишком заигрался в нейтральной зоне, что привело атаке 3 в 1: Бенн бросил, а Олексяк добил шайбу в пустые — 1:1!
Вторая игра кряду между этими командами за сутки выявила небольшой статистический тренд. Как и прошлой ночью, сейчас аномальное малое количество броском. Возможно, что это связано со стилем игры «Далласа» — по прошлому
Заключительный отрезок встречи начался размеренно. И лишь на восьмой минуте встречи «Даллас» достал козырь из рукава: Комо и Коглиано выскочили в чужую зону и последний оказался совсем один — бросил с ползоны, счет стал 2:2!
За 10 минут до конца периода сложилось впечатление, что команды устраивало положение на табло — соперники, кажется, устали играть второй матч за сутки: такие встречи в начале сезона, особенно с учетом эпидемиологической ситуации вокруг, особенно тяжелы. «Даллас»
Как Свечников не пытался сравнять счет, ничего у его команды так и не получилась. Но если лидеры не могут — помогут другие ребята. Пеши, казалось бы, просто вбросил шайбу в зону, но Нидеррайтер умудрился сходу щелкнуть. Шайба прошла навылет прямо в самую девятку — 3:3. И нас ждал овертайм.
Овертайм ничем не завершился, лишь в самом конце Худобин потащил шикарный бросок Флери с передачи Свечникова. В буллитной серии сильнее была «Каролина»: Хэмилтон выиграл дуэль у Павелски, а Радулов — у Свечникова. Финальным аккордом стал точный бросок Трочека — 4:3 и дружина Бриндамора набирает 10 очков, потеснив с третьей строчки дивизиона парней из «Тампы».