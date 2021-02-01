У русского таланта в Америке отобрали голевой пас. Следом Свечников смазал буллит, но «Каролина» снова победила

«Каролина» в первом из двух спаренных матчей разобралась с «Далласом» без особых проблем. Несмотря на то, что Мразек получил травму в самом начале встречи, хозяева переиграли финалиста последнего Кубка Стэнли по всем статьям. Казалось, что Худобин после не очень удачной встречи получит немного отдыха: бек-ту-бек игры — отличный повод дать шанс своему первораунднику Оттингеру. Этого не случилось — американец опять начал игру, Худобин продолжает оставаться полноправным первым номером ввиду серьезной травмы Бена Бишопа.

После сумасшедшего перформанса в плей-офф ходили разговоры, что Антон показал свой лучший хоккей в жизни и дальше уже будет спад. Однако пока никаких серьезных вопросов к нему нет — получив контракт на $3,33 млн в год, он грамотно пользуется своим шансом. Такие деньги он будет получать три года — возможно, это самые большие его деньги в карьере и отрабатывает он весьма сносно.

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Соперников потрепали травмы и ковид-протокол. Если «Даллас», который стартовал позже всех из-за коронавируса, в самом начале регулярки был обескровлен различными травмами (в частности, Тайлер Сегин травмировал бедро), то «Каролина» не досчиталась целых четырех игроков по причине вируса: Мартинук, Фогель, Фаст и Терявайнен еще находятся на больничном.

Род Бриндамор в начале сезона отказался от идеи делать классное топ-9, поставив Андрея Свечникова вместе с Ахо. Это значит, что тренер «ураганов» предпочел сделать монструозное топ-6 и здесь его можно понять — российский игрок уже давно является главным игроком команды и их франчайзом.

С самого начала встречи команда из Роли серьезно нагрузила Худобина. Результатом этого давления стало удаление «Далласа», а российский голкипер пропустил после первого броска. Свечников заработал результативный балл, отдав второй ассист, у молодого дарования из Барнаула седьмое очко в сезоне.

«Даллас» сразу принялся отыгрываться и результатом этих попыток стал классный проход Дениса Гурьянова — воспитанник тольяттинской школы хоккея ускорился по флангу, заложил корпус и мощно бросил по воротам Раймера — канадский вратарь был надежен. Следом команда Боунесса заработала большинство, но ничего вразумительного из него не вышло.

После этого игра серьезно успокоилась — единственное, что могло удостоиться внимания до середины периода это бросок Радулова после свистка: он оказался несильным и россиянин сразу же извинился за то, что не успел среагировать вовремя. Парни Бриндамора к этому моменту уже серьезно превосходили «Даллас» по попаданиям в строй — 7:2. Далее очередную попытку игры в большинстве заработали хозяева, а Младший Свечников почти получил очередной балл — он выдал шикарную передачу Нидеррайтеру под бросок с пятака: забросить тому было не суждено, блестяще на последнем рубеже сыграл Антон Худобин. Первый период закончился с теми же 1:0 на табло — ничего интересного кроме точного броска в створ от Гурьянова за три минуты до конца болельщики не увидели.

Во второй двадцатиминутке «Каролина» продолжала укатывать в лед гостей. Результатом этого стало четвертое заработанное большинство дружины Бриндамора — постарался Свечников, грамотно укрыв корпусом шайбу: Хейсканену не оставалось ничего делать, кроме как фолить. К этому моменту у Свечникова забрали ассист — статистическая бригада нашла подправление на пятаке от Стаала. Русский вундеркинд словно узнал про это и с утроенным рвением принялся зарабатывать очки. В большинстве он стал промежуточным звеном между Ахо и Нидеррайтером, где последний без помех с пятака бросал по воротам Худобина, но 34-летний голкипер был очень хорош.

Относительное спокойствие нарушила ошибка Свечникова. Молодой игрок слишком заигрался в нейтральной зоне, что привело атаке 3 в 1: Бенн бросил, а Олексяк добил шайбу в пустые — 1:1!

Вторая игра кряду между этими командами за сутки выявила небольшой статистический тренд. Как и прошлой ночью, сейчас аномальное малое количество броском. Возможно, что это связано со стилем игры «Далласа» — по прошлому плей-офф эта команда уже научила нас, что она достаточно гибкая. Если соперник хочет и позволяет проводить силовую борьбу с огромным количеством бросков в створ, то подопечные Боунесса делают это. Если как в матчах с «Каролиной» им приходится играть вторым номером, отражая волновые атаки хозяев — так тоже пойдет. Вероятно, и благодаря этому, иогда «Даллас» прошел так далеко. Второй период сегодняшнего матча должен был закончиться достаточно буднично — счет 1:1 мог сохраниться на табло, но «Каролина» с этим не согласилась. В меньшинстве забросил Макгинн: Клингберг ошибся при приеме шайбы в центре площадки — 2:1! Игра к концу второй двадцатиминутки стала более равной: никакого космического преимущества по игре от хозяев мы уже не наблюдали.

Заключительный отрезок встречи начался размеренно. И лишь на восьмой минуте встречи «Даллас» достал козырь из рукава: Комо и Коглиано выскочили в чужую зону и последний оказался совсем один — бросил с ползоны, счет стал 2:2!

За 10 минут до конца периода сложилось впечатление, что команды устраивало положение на табло — соперники, кажется, устали играть второй матч за сутки: такие встречи в начале сезона, особенно с учетом эпидемиологической ситуации вокруг, особенно тяжелы. «Даллас» все-таки не стал мириться с такой ситуацией и забросил — у «Каролины» оставалось всего лишь 7 минут на спасение. Радулов вошел в зону, остановился и начертил мозякинскую передачу через весь пятачок — Бенн шайбу принял, уехал за ворота и нашел пространство под щитками Раймера. 3:2! Любопытно, что вторым ассистентом стал Худобин, который выбросил шайбу на крюк Радулова.

Как Свечников не пытался сравнять счет, ничего у его команды так и не получилась. Но если лидеры не могут — помогут другие ребята. Пеши, казалось бы, просто вбросил шайбу в зону, но Нидеррайтер умудрился сходу щелкнуть. Шайба прошла навылет прямо в самую девятку — 3:3. И нас ждал овертайм.

Овертайм ничем не завершился, лишь в самом конце Худобин потащил шикарный бросок Флери с передачи Свечникова. В буллитной серии сильнее была «Каролина»: Хэмилтон выиграл дуэль у Павелски, а Радулов — у Свечникова. Финальным аккордом стал точный бросок Трочека — 4:3 и дружина Бриндамора набирает 10 очков, потеснив с третьей строчки дивизиона парней из «Тампы».