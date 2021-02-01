Американские фанаты просят Капризова чаще бросать. А русский форвард снова сделал гол для партнера

Спаренные матчи в НХЛ и раньше были полны непредсказуемости. А теперь, при крайне своеобразном календаре, и подавно. Казалось бы, еще вчера «Миннесота» безнадежно проиграла «Колорадо». 1:5 — у «дикарей» не было ни единого шанса. Но прошло 24 часа, и подопечные Дина Эвасона воспрянули духом. Если не смотреть на форму, то «Миннесоту» вполне можно было принять за равного «Колорадо» соперника.

Начиналось все, правда, для «дикарей» не лучшим образом. Не прошло и пяти минут, как Йоонас Донской открыл счет. Финский форвард, выйдя в первом звене «Эвеланш», пробил Кэма Тальбо. Благодаря пасу Натана Маккиннона он буквально просочился между двумя защитниками.

Ответный удар «Уайлд» нанесли ближе к концу стартового периода. В результате контратаки на пятаке хозяев возник небольшой хаос, чем и воспользовался Джордан Гринвей. Он первым успел на добивание.

«Миннесота» на какое-то время даже повела в счете. Это Виктор Раск вывел гостей вперед. Шведский центрфорвард начинал сезон в звене с Кириллом Капризовым, но на этот раз играл с другими партнерами. На ударную позицию его вывел защитник Джаред Сперджен.

Активно защитники играли и у «Колорадо». В частности — Кэйл Макар. Обладатель «Колдер Трофи» красиво убрал финтом Гринвея и нанес точный бросок. Так команды ушли на второй перерыв с ничейным счетом.

А что же Кирилл Капризов?

Он оказался на льду, когда Брендон Саад забивал третий гол, не сумев предотвратить выход шайбы из зоны. Причем «Колорадо» к тому моменту уже остались без Маккиннона. Лидер «лавин» досрочно покинул игру из-за травмы нижней части тела.

До поры до времени фамилю Капризова в исполнении комментаторов мы почти не слышали. И дело не в игноре российского нападающего. А вот в социальных сетях его упоминали, и достаточно часто. Болельщики «Миннесоты» и журналисты, следящие за играми команды, единодушны: Капризову нужно чаще бросать. Они буквально умоляли своего новичка чаще брать игру на себя.

В 10 играх за «Миннесоту» у Капризова всего 15 бросков. За два матча против «Колорадо» он лишь раз (!) угодил в створ. И дело не в сбитом прицеле. Кирилл в принципе совершает слишком мало попыток. Кажется, что он проявляет излишнее уважение к своим новым одноклубниками. Для игрока, который забивал в финале Олимпиады и наколачивал за сезон в КХЛ по 30 шайб, ему явно недостает здоровой наглости.

Однако в третьем периоде Капризов наконец-то взял игру на себя, и это принесло свои плоды! Проведя шикарную смену, Кирилл бросил с разворота. Шайба не дошла до вратаря, но удачно отскочила к Виктору Раску. Швед сделал дубль, а новокузнечанину записали результативную передачу. Уже шестую за его недолгую карьеру в НХЛ. Ну, а в овертайме «дикари» дожали топового соперника.