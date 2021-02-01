«Эдмонтон» победил «Оттаву» в матче НХЛ. Макдэвид и Драйзайтль набрали 11 очков на двоих
ТАСС, 1 февраля. «Эдмонтон» обыграл «Оттаву» со счетом 8:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 1 февраля. «Эдмонтон» обыграл «Оттаву» со счетом 8:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Доминик Кахун (1-я минута), Джеймс Нил (5, 10), Тайсон Бэрри (8), Райан
Защитник «Оттавы» Артем Зуб и нападающий Евгений Дадонов отдали по одной голевой передаче. 25-летний Зуб провел первый матч и набрал первое очко в НХЛ. На счету Дадонова 3 (1 шайба + 2 передачи) очка в текущем сезоне.
Немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отдал шесть голевых передач. Он стал четвертым игроком в истории франшизы и первым за последние 34 года, кто сумел сделать шесть или более результативных передач в одной игре. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, сделавшему семь голевых передач в трех матчах.
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, помимо гола, сделал четыре результативных паса.
«Эдмонтон» занимает пятое место в Северном дивизионе, набрав 10 очков в 11 матчах. «Оттава» идет на последнем, седьмом месте с тремя очками в девяти играх. В следующем матче «Эдмонтон» примет «Оттаву» 3 февраля.