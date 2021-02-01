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10:35 (мск), источник: ТАСС

«Эдмонтон» победил «Оттаву» в матче НХЛ. Макдэвид и Драйзайтль набрали 11 очков на двоих

ТАСС, 1 февраля. «Эдмонтон» обыграл «Оттаву» со счетом 8:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Доминик Кахун (1-я минута), Джеймс Нил (5, 10), Тайсон Бэрри (8), Райан Ньюджент-Хопкинс (14), Коннор Макдэвид (21), Дарнелл Нурс (32) и Кайлер Ямамото (40). У проигравших отличились Колин Уайт (6), Брэди Ткачук (17), Дрейк Батерсон (18), Тим Штюцле (49) и Остин Уотсон (49).

Защитник «Оттавы» Артем Зуб и нападающий Евгений Дадонов отдали по одной голевой передаче. 25-летний Зуб провел первый матч и набрал первое очко в НХЛ. На счету Дадонова 3 (1 шайба + 2 передачи) очка в текущем сезоне.

Немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отдал шесть голевых передач. Он стал четвертым игроком в истории франшизы и первым за последние 34 года, кто сумел сделать шесть или более результативных передач в одной игре. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, сделавшему семь голевых передач в трех матчах.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, помимо гола, сделал четыре результативных паса.

«Эдмонтон» занимает пятое место в Северном дивизионе, набрав 10 очков в 11 матчах. «Оттава» идет на последнем, седьмом месте с тремя очками в девяти играх. В следующем матче «Эдмонтон» примет «Оттаву» 3 февраля.

Эдмонтон Ойлерз
8:5
5:3, 3:0, 0:2
Оттава Сенаторз
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