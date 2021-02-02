Матчи «Нью-Джерси» в НХЛ отложены как минимум до 6 февраля из-за карантина в команде

Ранее на карантине находились Маккензи Блэквуд, Коннор Каррик, Ааарон Делл, Кайл Палмьери, Сами Ватанен и Трэвис Зэйджак.

В ночь на вторник в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, внесли Андреаса Юнссона, Янне Куокканена, Майкла Маклеода и Павла Заху.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a0ec66fd85d8b77deb6" data-vnd="2a0ec66fd85d8b77deb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a0ec66fd85d8b77deb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Включение игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

В качестве соответствующей меры предосторожности тренировочные помещения клуба были закрыты для всех игроков, входящих в состав команды. Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления. Измененное расписание «Нью-Джерси» будет опубликовано позднее. В составе команды выступают российские нападающие Никита Гусев и Михаил Мальцев, а также защитник Дмитрий Куликов.