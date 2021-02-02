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08:55 (мск), источник: ТАСС

Матчи «Нью-Джерси» в НХЛ отложены как минимум до 6 февраля из-за карантина в команде

ТАСС, 2 февраля. Встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием «Нью-Джерси» отложены как минимум до 6 февраля в связи с протоколом лиги о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Ранее на карантине находились Маккензи Блэквуд, Коннор Каррик, Ааарон Делл, Кайл Палмьери, Сами Ватанен и Трэвис Зэйджак.

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В ночь на вторник в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, внесли Андреаса Юнссона, Янне Куокканена, Майкла Маклеода и Павла Заху.

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Включение игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

В качестве соответствующей меры предосторожности тренировочные помещения клуба были закрыты для всех игроков, входящих в состав команды. Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления. Измененное расписание «Нью-Джерси» будет опубликовано позднее. В составе команды выступают российские нападающие Никита Гусев и Михаил Мальцев, а также защитник Дмитрий Куликов.

«Нью-Джерси» занимает пятую строчку в таблице Восточного дивизиона, набрав 10 очков в девяти матчах.

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