Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
52
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Р
Все события
Фоторепортажи
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
8Макгрегор проиграл Порье
09:28 (мск), источник: ТАСС

Подравшийся с Георгиевым хоккеист «Рейнджерс» Деанджело больше не сыграет за клуб

ТАСС, 2 февраля. Американский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело больше не сыграет за команду. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джефф Гортон, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: AP 2020

По информации The Athletic, российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев подрался с одноклубником Деанджело в подтрибунном помещении после овертайма матча регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (4:5), который прошел в воскресенье. Конфликт был быстро погашен, Георгиев пропустил в воскресенье тренировку команды. Деанджело вследствие инцидента был выставлен на драфт отказов. Перешедший в 2017 году в «Рейнджерс» игрок провел за команду в текущем сезоне шесть матчей, отдал одну голевую передачу, его рейтинг полезности составляет «-6».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

«Здесь речь идет о команде, мы строим команду, пытаемся стать ей как можно быстрее, — сказал Гортон. — Мы сказали игроку, что достаточно, пора двигаться дальше, я чувствую, что это был необходимый ход, который мы должны были сделать. Очевидно, у него был отличный год [в прошлом сезоне]. Сейчас он не единственный парень в команде, который плохо начал сезон. Я удивлен, что до этого дошло, но это решение, которое мы принимаем».

«Рейнджерс» идут на последнем, восьмом месте таблицы Восточного дивизиона с шестью очками в восьми играх. На данный момент команда проводит домашний матч против «Питтсбурга».

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Овечкин подвел фанатов. Команда отдала матч, выигрывая 3:0
Миранчук в гостях у «Наполи»: Топ-5 ставок дня
В «Рейнджерс» без драк. Панарин и Шестеркин помогли победить
Матчи клуба НХЛ отложены из-за карантина
Виды спорта, которые удивят ваших друзей
Готовимся к сезону подарков вместе с AliExpress
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь