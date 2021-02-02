Овечкина умоляли забить, но он подвел фанатов. Команда русской звезды отдала матч, выигрывая 3:0
Фантастический камбэк «Бостона»!
Фантастический камбэк «Бостона»!
Кажется, результат первого из спаренных матчей «Вашингтон» — «Бостон» сильно разозлил хоккеистов «Брюинз». Тогда они по ходу встречи смогли отыграться со счета 0:3, но в овертайме были безжалостно прибиты вернувшимся с карантина Александром Овечкиным. Камбэк не был бесполезен,
Они сходу заперли хозяев льда в их зоне, принялись бомбардировать Витека Ванечека и вообще всем своими видом показывали, что на этот раз не собираются ставить себя перед необходимостью совершать героические усилия для спасения матча.
«Столичные» не без труда выстояли, а затем стали постепенно отжимать у «мишек» инициативу. В этом им помогло и удаление Кевана Миллера, которое не было реализовано, но вслед за которым «Вашингтон» выдал просто невероятный отрезок. Сперва под бросок Джона Карслона аккуратно и эффектно подставил клюшку Карл Хагелин — гол у шведа украли тренерский штаб «Бостона», запросивший видеопросмотр, и судьи, разглядевшие в этом эпизоде положение вне игры.
Но теперь уже «Кэпиталз» раззодорились и бросились уничтожать оппонента. Получилось гораздо эффективнее, чем у «Брюинз» — на льду на
А всего через 11 секунд форвард четвертого звена Дэниэл Спронг неожиданно смело взял игру на себя и удвоил отрыв хозяев льда.
Очень уверенно лидерство «Вашингтона» после 20 минут, но как там Александр Овечкин? У капитана было три очень крутых возможности, чтобы забить — дважды игроки «Брюинз» забывали его в одиночестве в тех ситуациях, когда «столичные» пытались реализовать большинство, еще раз Ови вывалился на ворот соперника «1 в 0» и бросал в упор. Увы, все шансы были ликвидированы словацким кипером Ярославом Галаком. Хотя отсутствие голов у Александра Великого вряд ли стало
Все, что «Вашингтон» красиво и заслужено заработал в стартовые 20 минут, могло быть разбазарено в самом начале второго игрового отрезка. Ти Джей Оши схватил удаление на чужой половине льда, Гарнет Хэтуэй — за выброс шайбы, получите 3 минуты меньшинства, 58 секунд из которых пришлось сражаться в формате «3 на 5». К счастью для хозяев «Бостон» к таким подаркам оказался не готов и простил их за ненужные фолы.
«Кэпиталз» прощать соперника не стали — получив свой шанс реализовать лишнего, они им воспользовались. Розыгрыш не ладился, зато бросок у Джона Карлсона вышел очень неплохим. Американскому защитнику отчасти помогло пристальное внимание к Овечкину: все ждали от оборонца очередной передачи от капитана, но он все решил сам.
И по ходу этого, и по ходу следующего большинства «столичных» американские фанаты в твиттере в буквальном смысле умоляли забить Александра Овечкина, но у суперснайпера не шло. Россиянин мазал сам, его выстрелы съедал Галак или блокировали полевые игроки «Брюинз» — обеспечить болельщикам «Вашингтона» абсолютное счастье никак не удавалось.
А тут еще «Бостон», как и двумя днями ранее, воспринял счет 0:3 как идеальную мотивацию, и бросился в погоню. Вторая половина периода целиком осталась за «мишками», Давид Пастрняк отличился впервые в сезоне, на вторую пазу в игры соперники снова ушли при счете 3:1 в пользу хозяев. Параллелей с предыдущей встречей было не избежать.
Ощущение дежавю стало совсем уж отчетливым на 7-й минуте третьего периода. В субботу именно на этой минуте «Бостон» сократил свое отставание до минимума, в понедельник история повторилась! В конце прошлой недели Брэд Маршанд отличился, когда на табло горели цифры 46:03, на этот раз Давид Пастрняк зажег фонарь за воротами Ванечека на отметке 46:08. Просто удивительные совпадения!
Переключить партнеров с воспоминаний о прошлой игре попробовал Том Уилсон. Почти 100-килограммовый форвард устроил яркий бой с немаленьким Трентом Фредериком, заслужив аплодисменты клюшками о борт от других хоккеистов «Кэпиталз». Но их хорошее настроение улетучилось уже через минуту, когда удаление заработал Александр Овечкин — на его счастье спецбригада меньшинства «Вашингтона» выстояла.
Но повторения неприятного сценария, а точнее воплощения его худшей версии, хозяевам избежать не удалось. В
5:3 вместо 0:3 — фантастический и на этот раз полноценный камбэк «Брюинз»!
Артём Гаев