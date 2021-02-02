В «Рейнджерс» теперь без драк. Панарин и Шестёркин помогли победить и успокоиться
А главной трудностью после матча стало то, что наставник «рейнджеров» не мог открыть себе пиво.
А главной трудностью после матча стало то, что наставник «рейнджеров» не мог открыть себе пиво.
«Рейнджеры», которых в последние дни потряхивало от скандала с Тони Деанджело, смогли собраться и прервать неудачный отрезок из пяти поражений в шести матчах. Опальный защитник, устроивший потасовку с голкипером Александром Георгиевым, уже сыграл свой последний матч за «синерубашечников». «Никаких шансов. За нас он играть точно не будет», — сказал президент клуба Джон Дэвидсон, успокоив коллектив.
Впрочем, первую половину матча всё шло к очередной неудаче «рейнджеров», поскольку дела в атаке совершенно не клеились. Пропустив быстрый гол от Джейсона Цукера, «синерубашечники» долго не могли найти свою игру, и лишь в конце второго периода проснулись от спячки, чтобы потренировать своих «демонов третьего периода».
Благодаря усилиям человека с футбольной фамилией Руни, хозяева смогли сравнять счёт за три минуты до второго перерыва, а в середине третьего периода решающий вклад в победу внесли Артемий Панарин и Крис Крайдер — тот самый, кто заступился за Александра Георгиева в драке и, по слухам, вмазал зарвавшемуся Деанджело. Крайдер подправил в большинстве бросок защитника Адама Фокса и забил победный гол, а Игорь Шестёркин (25 сейвов) и спецбригада меньшинства смогли «убить» шесть удалений, нейтрализовав численный перевес у «Пингвинз».
Шайба Панарина, заброшенная в пустые ворота, стала его третьим набранным очком в матче, но первой звездой встречи был признан Шестёркин, одержавший свою вторую победу в сезоне.
«Прошедшие 48 часов были очень непростыми. Но мы выиграли, и это всё, что имеет значение на данный момент», — заметил Джон Дэвидсон после встречи. Его команда
Следующий матч «синерубашечники» проведут против «Вашингтона», где тоже есть известные проблемы с составом.
Максим Замятин