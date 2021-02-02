В «Рейнджерс» теперь без драк. Панарин и Шестёркин помогли победить и успокоиться

Благодаря усилиям человека с футбольной фамилией Руни, хозяева смогли сравнять счёт за три минуты до второго перерыва, а в середине третьего периода решающий вклад в победу внесли Артемий Панарин и Крис Крайдер — тот самый, кто заступился за Александра Георгиева в драке и, по слухам, вмазал зарвавшемуся Деанджело. Крайдер подправил в большинстве бросок защитника Адама Фокса и забил победный гол, а Игорь Шестёркин (25 сейвов) и спецбригада меньшинства смогли «убить» шесть удалений, нейтрализовав численный перевес у «Пингвинз».

Шайба Панарина, заброшенная в пустые ворота, стала его третьим набранным очком в матче, но первой звездой встречи был признан Шестёркин, одержавший свою вторую победу в сезоне.



«Прошедшие 48 часов были очень непростыми. Но мы выиграли, и это всё, что имеет значение на данный момент», — заметил Джон Дэвидсон после встречи. Его команда по-прежнему играет без Филипа Хитила и Колина Блэквелла (травмы верхней части тела), Каапо Какко (протокол коронавируса), а в дополнение к этому потеряла защитника Брендана Смита, у которого подозрение на сотрясение мозга. Не могу передать, как я горжусь нашими парнями. Это были очень трудные два дня для нас, но удивительно, чего можно достичь, когда играешь друг за друга. Мы должны продолжать двигаться вперёд, продолжать строительство новой команды. Сегодня вечером наша спецбригада меньшинства стала ключом к победе. Кроме того, никогда нельзя недооценивать вратаря, когда меньшинство действует так удачно. Были ли какие-то инциденты сегодня после матча? Я с трудом открыл пиво, — с улыбкой сказал после матча главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.