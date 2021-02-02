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12:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ провел 400-й матч и вошел в историю

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провел 400-й матч и вошел в историю. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NHL Public Relations.

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13
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13
фотографий

Панарин, который является самым высокооплачиваемым россиянином в лиге, набрал три очка в матче против «Питтсбург Пингвинс» (3:1). Он забросил шайбу, а также стал автором двух результативных передач.

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Всего за время выступления в НХЛ хоккеист набрал 427 очков. Это шестой результат по результативности в истории для недрафтованных хоккеистов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который за 400 матчей в НХЛ набрал 935 очков.

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11 января сообщалось, что Панарин вошел в топ-10 лучших игроков лиги, заняв четвертое место. Кроме него в десятке оказались еще два хоккеиста сборной России: нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В июле 2019-го он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.

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3:1
0:1, 1:0, 2:0
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