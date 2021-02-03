Удар клюшкой по голове разозлил русского хоккеиста в Америке. Гурьянов ответил голом уже через 2 минуты

С момента перехода Патрика Лайне в «Коламбус» прошло больше недели, но он только сейчас получил возможность сыграть за новую команду. Несколько дней финскому Овечкину делали рабочую визу в США, а затем необходимо было сдать отрицательные тесты на коронавирус и отсидеть короткий карантин. Долгожданный дебют пришелся на встречу с «Далласом» — с одним из фаворитов Центрального дивизиона, который, правда, проиграл последние два матча «Каролине». Лайне появился в первом звене с Тексье и Аткинсоном, в первой же смене отметился хитом. В целом Патрик оставил неплохое о себе впечатление: провалом его игру точно не назовешь, хоть от звезды сразу же требуют результата. Но с этим были сложности.

С первых минут «Старз» завладели преимуществом, и очень быстро Павелски открыл счет. 36-летний американский нападающий, кажется, переживает вторую молодость и идет лучшим бомбардиром своей команды. Перед этим матчем у Джо было 10 (5+5) очков в шести встречах. С «Коламбусом» форвард сумел набрать четыре очка — забил два гола и отметился двумя результативной передачей. Поразительные цифры!

Ключевым в этом матче стал второй период, когда соперники на двоих забросили пять шайб, и четыре из них — игроки «Далласа». Сначала Павелски реализовал большинство, оно у «Старз» одно из лучших в лиге. Своим шансом «пять на четыре» воспользовались и хозяева, но гол Сета Джонса не смог ничего изменить. Очень быстро гости увеличили свое преимущество. Не обошлось без участия россиян. Четвертую шайбу в сезоне забросил Гурьянов. Денис один из лучших по очкам российских игроков в этом чемпионате и точно один из самых заметных.

Интересно, что Гурьянов не просто забил гол в большинстве, но и заработал это самое большинство для своей команды. В зоне атаки он получил клюшкой по голове от Лайне, за что финн был немедленно отправлен в штрафной бокс. Видимо, фол сильно разозлил 23-летнего россиянина, что он быстро забил.

После пятой шайбы от Факсы Торторелла заменил голкипера. Казалось, что ситуацию это уже не спасет. «Жакеты» с этим были не согласны и в третьем периоде попортили нервы расслабившемуся сопернику. За несколько минут «Коламбус» дважды забил, в обоих моментах поучаствовал Григоренко. Михаил сначала сам забросил шайбу, а потом отдал голевую передачу (в ассистентах у Кукана еще оказался Гавриков). Для русского форварда это лишь второй гол в сезоне, видно, что он только привыкает к новой команде и ищет свою игру. Ему часто меняют партнеров, дают не так много игрового времени, но Григоренко не сдается.