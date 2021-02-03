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10:29 (мск), источник: Sport24

Русский вундеркинд разрывает Америку! Свечников опять забил, положил победный буллит и почти исполнил коронный трюк

А еще догнал Панарина в списке лучших русских снайперов.

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Род Бринд’Амор, главный тренер «Каролина Харрикейнз»:"Свечников возмужал буквально во всем. И как игрок, и как человек. Замечаю, что сейчас ему уже намного комфортнее и в нашей раздевалке, где все ребята старше него, и вообще в НХЛ. Его индивидуальность и в 18 лет выделялась ярко, а сейчас уже видно, что он в этой раздевалке — один из лидеров. И его игра это отражает. Он и в первом сезоне бывал заметен, а сейчас он заметен буквально при каждом выходе на лед.

Джереми Коллитон, главный тренер «Чикаго Блэкхокс»:"У Задорова есть масса плюсов. Вызовом для него является демонстрировать их постоянно. Причём не просто в каждом матче, а в каждой смене. Я верю, что мы найдём эту «кнопку» и Никита уже не будет её выключать. Он способен быть крайне эффективным защитником в этой лиге.

Старт сезона в исполнении российских хоккеистов Андрея Свечникова и Никиты Задорова получился таким же разным, как эти три недели в исполнении их команд. Первый штампует голы едва ли не в каждой игре, а «Каролина» победила в 5 из 6 первых матчей. Второй адаптируется в новом клубе, нередко допускает результативные ошибки, а «Чикаго» набирает очки от случая к случаю. Отличную иллюстрацию к этому раскладу мы получили уже на 4-й минуте очного противостояния «Харрикейнз» и Блэкхокс.

Команда из Роли организовала атаку сходу, Джордан Стаал без каких-либо проблем объехал Задорова и покатил шайбу на дальнюю штангу, куда уже подоспел Свечников. 5-я шайба в сезоне позволила Андрею выйти на первую строчку рейтинга лучших русских снайперов НХЛ, догнав Артемия Панарина. Впечатляющая статистика для 20-летнего нападающего.

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Быстрый гол успокоил «ураганов» — они отдали инициативу андердогу и стали ждать своего следующего шанса. План сработал идеально: через 11 минут Стаал выдал еще один крутой пас, а Уоррен Фогеле удвоил преимущество гостей. В этот момент могло показаться, что с результатом матча все ясно.

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Но «Чикаго» умудрился избавить от этого ощущения за 2 минуты. Сначала Доминик Кубалик и Пьюс Сутер двумя передачами сделали большинство «Блэкхокс» голевым — русскому швейцарцу Филиппу Курашеву оставалось только подставить клюшку на дальней штанге. А перед самой сиреной сиреной прессинг Алекса Дебринката заставил ошибиться хоккеиста «Харрикейнз», а Патрик Кейн уверенно зарешал эпизод броском с дальнего пятака. Удивительный поворот сюжета!

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Резкий рывок «индейцев», как показалось, несколько обескуражил игроков «Каролины». Во второй двадцатиминутке они старались подолгу владеть шайбой в зоне соперника и нагружать работой Кевина Ланкинена, только вот самые горячие эпизоды случались у ворот Джеймса Раймера. Имел шанс на дубль Патрик Кейн, но угодил киперу в шлем. А в этом моменте канадец отправил заявку на лучшее спасение игрового дня.

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Свечников же украсил второй игровой отрезок красивым хитом. Он эффектно встретил в средней зоне Карла Содерберга, выставив плечо и опрокинув шведа на лед. Впрочем, после второй паузы в игре от Андрея и партнеров требовались не силовые приемы, а результативные атаки.

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Выгрызать 2 очка, которые еще в середине первого периода, казалось, были «Каролине» гарантированы, гости начали крутого перформанса от Свечникова. Получив шайбу под синей линией, он красиво убрал Задорова, выскочил на Ланкинена, но получил по рукам от Николаса Бедина и всего лишь заработал для своей команды большинство, которое она провела достаточно бездарно.

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Впрочем, уже вскоре после того, как «Чикаго» восстановил количество игроков на льду, «ураганы» снова вышли вперед — пара рикошетов позволили Винсенту Трочеку бросать уже по пустым воротам. Ну теперь-дело сделано? Как бы не так — «Блэкхокс» остановили несколько попыток соперника увеличить отрыв, а затем выдали крутую атаку с завершением от Дилана Строума. Фавориту матчу в очередной раз предстояло все начинать сначала.

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В концовке основного времени шанс затащить матч для «Каролины» был у Свечникова, в овертайме он же пытался исполнить лакросс, но в итоге командам пришлось бросать буллиты. Там-то Андрей и забрал себе звание главной звезды вечера — именно он реализовал единственную попытку и принес «Харрикейнз» победу. Русский вундеркинд на старте этого сезона просто разрывает хоккейную Америку!

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Чикаго Блэкхокс
3:4Б
2:2, 0:0, 1:1, 0:0
Каролина Харрикейнз
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