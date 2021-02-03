Капризов наконец-то забил и в большинстве! Русский новичок «Миннесоты» ответил на гол Ничушкина, но проиграл

То, как устроен календарь нынешнего сезона НХЛ, иногда напоминает серию плей-офф. За четыре дня «Миннесота» и «Колорадо» встречаются уже третий раз! Последний раз нечто подобное было в 2014 году, когда «Уайлд» и «Эвеланш» пересекались в первом раунде Кубка Стэнли. Ворота «дикарей», которые одержали победу в семи матчах, тогда защищал Илья Брызгалов.

До плей-офф сейчас далеко, но накал борьбы между командами Западного дивизиона вполне кубковый. Частота встреч не снижает градус. Скорее наоборот. Соседи по турнирной таблице («Миннесота» отставала от одного из фаворитов сезона всего на одно очко) выдали плотный хоккей, победитель в котором был неизвестен до самого конца.

Весомую роль сыграли и русские, чего не было в двух предыдущих матчах между этими командами. Валерий Ничушкин тогда откатался на холостых оборотах, а Кирилл Капризов может похвастаться только одной голевой передачей. Для звездного новичка, стартовавшего в лиге с 1+2, не самая впечатляющая статистика.

Впрочем, и эту игра поначалу складывалась для Кирилла не лучшим образом. Он был буквально в паре метров от Логана О’Коннора, когда тот открывал счет. Но виноват ли наш форвард? Скорее критики достоин Ник Бонино. Именно центральный нападающий «Уайлд» проиграл борьбу за воротами, тогда как Капризов в момент броска проезжал мимо пятака, возвращаясь на свою позицию.

Забросив шайбу в первом периоде, на этом «лавины» не остановились. После перерыва отличился Ничушкин! Валера пошел под ворота, где, не обращая внимания на ведущего защитника «Миннесоты» Райана Сутара, сыграл на добивании после броска Йоонаса Донского. Это второй гол нашего форварда в сезоне.

Капризов не обладает такими габаритами как у Ничушкина, но это не мешает быть таким же продуктивным на пятаке. Под воротами олимпийский чемпион играет за счет выбора позиции и голевого чутья. И в большинстве это проявляется особенно четко.

Буквально накануне мы писали о проблемах большинства «Миннесоты». Худшая в лиге реализация во многом была связана с тем, что Дин Эвасон от матча к матчу перебирал разные схемы и не мог найти оптимальное применение Капризову. Вот и в этой игре новокузнечанин поначалу дирижировал партнерами. В первом большинстве «дикари» могли забивать с его передачи на пятак.

Но стоило Капризову открыться под воротами, как большинство «Миннесоты» сработало. Это не был классический позиционный розыгрыш. Скорее этот гол родился из борьбы, которую выиграли партнеры россиянина. Кирилл все это время терпеливо дежурил на ударной позиции и дождался-таки паса от Зака Паризе. Есть первый гол Капризова в большинстве!

Кирилл уже который раз получил максимальное время среди нападающих «Миннесоты». Однако больше, чем на один гол, его на этот раз не хватило. Зато защитник «дикарей» за полторы минут до конца мог сравнять счет и переводить игру в овертайм, но… не попал в пустой угол.