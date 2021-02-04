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00:07 (мск), источник: Sport24

Лундквист: Спустя 4 недели после операции на сердце мои тело и разум наполнены позитивной энергией

Шведский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист рассказал о своем самочувствии спустя месяц после операции на сердце.

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Источник: AP 2020

«Я не знал, чего ожидать в первый месяц после операции. Сегодня, спустя 4 недели, я чувствую себя сильным, мои тело и разум наполнены позитивной энергией. Восстановление идет хорошо», — написал Лундквист в своем твиттере.

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Лундквист на протяжении 15 лет выступал за «Рейнджерс» и в октябре присоединился к «Вашингтону», подписав однолетний контракт. Узнав о необходимости операции, швед сообщил, что пропустит сезон в НХЛ. 8 января игрок сообщил о том, что был успешно прооперирован.

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