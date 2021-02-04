«Бостон» переиграл «Филадельфию», на счету Пастрняка хет-трик и голевая передача в овертайме

Одним из главных героев матча стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк. На счету чешского хоккеиста хет-трик. Свою третью шайбу Пастрняк забросил за 15 секунд до финальной серены, переведя игру в овертайм, где уже спустя полминуты отдал голевую передачу на Патриса Бержерона.
В составе «Филадельфии» отличились Кевин Хейз, Якуб Ворачек и Джоэль Фараби. Российский защитник Иван Проворов очков не набрал, закончив матч с показателем полезности «-1».
Таким образом, «Брюинз» прервали победную серию «Флайерз» из пяти матчей, одержав седьмую победу в последних восьми играх.