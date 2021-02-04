«Бостон» переиграл «Филадельфию», на счету Пастрняка хет-трик и голевая передача в овертайме

Одним из главных героев матча стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк. На счету чешского хоккеиста хет-трик. Свою третью шайбу Пастрняк забросил за 15 секунд до финальной серены, переведя игру в овертайм, где уже спустя полминуты отдал голевую передачу на Патриса Бержерона.