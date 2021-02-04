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10:25 (мск), источник: Sport24

«Бостон» переиграл «Филадельфию», на счету Пастрняка хет-трик и голевая передача в овертайме

В ночь на 4 февраля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Бостон Брюинз». Встреча завершилась крупной победой «Брюинз» в овертайме — 4:3.

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Источник: AP 2020

Одним из главных героев матча стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк. На счету чешского хоккеиста хет-трик. Свою третью шайбу Пастрняк забросил за 15 секунд до финальной серены, переведя игру в овертайм, где уже спустя полминуты отдал голевую передачу на Патриса Бержерона.

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Филадельфии» отличились Кевин Хейз, Якуб Ворачек и Джоэль Фараби. Российский защитник Иван Проворов очков не набрал, закончив матч с показателем полезности «-1».

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Брюинз» прервали победную серию «Флайерз» из пяти матчей, одержав седьмую победу в последних восьми играх.

Филадельфия Флайерз
3:4ОТ
0:1, 1:0, 2:2
Бостон Брюинз
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