Неудача на старте. Семь российских игроков, проваливших начало сезона НХЛ

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Команды Национальной хоккейной лиги провели от 7 до 11 матчей на старте регулярного чемпионата. Это означает, что настало время подвести первые итоги выступления российских хоккеистов. Остановимся на наших игроках, которым совершенно точно нечем гордиться. Некоторые нарушили трудовую дисциплину, а другие ошиблись в выборе клуба в межсезонье.

н. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)

5 (1+4) очков в 10 матчах при показателе полезности «-3» и среднем игровом времени 19.13.

Воспитанник магнитогорского хоккея никак не может войти в игру после затянувшегося межсезонья. В активе российского форварда всего одна заброшенная шайба в 10 матчах, но визуально игра Евгения смотрится ещё хуже её статистического отображения. 34-летний форвард выглядит очень инертным и пассивным. В действиях Малкина совсем пропала магия, которую неизменно ждёшь, наблюдая за его игрой. Россиянин практически не угрожает чужим воротам и не создаёт изобилия голевых моментов для своих партнёров. Особенно плохо россиянин смотрится в большинстве, которое всегда считалось грозным орудием «Питтсбурга». Только вдумайтесь, при игре с численным преимуществом в этом сезоне Евгений набрал всего одно очко. Малкину постоянно меняют партнёров в поиске лучшего сочетания, но пока никакой пользы от этого нет.

Неудивительно, что в одном из матчей с «Рейнджерс» Малкин провёл на льду меньше 15 минут (14.56). Это время стало третьим худшим результатом в карьере форварда без учёта встреч, в которых он получал травму. 7 ноября 2018 года Малкин сыграл 13.45 в матче с «Вашингтон Кэпиталз». 19 декабря 2019 года с «Кэпс» он провёл на льду 14.29. В минувшем сезоне Малкин сыграл меньше только один раз — в матче с «Коламбус Блю Джекетс».



«Понятно, что это необычный сезон. Толком без тренировочных лагерей, без зрителей, и это сказывается на готовности и настрое, но мы все в равных условиях. Моя цель — помогать команде побеждать, и я понимаю, что пока я не в лучшей форме, это делать труднее. Мне нужно найти себя, свою игру, и я верю, что это получится. Нужно посмотреть на себя в зеркало и сделать выводы. У нас есть время всё наладить, но терять его совершенно не хочется», — заявил Малкин.

н. Никита Гусев («Нью-Джерси Дэвилз»)

1 (0+1) очко в 9 матчах при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени 14.08.

Перспективы Гусева в «Нью-Джерси» начали казаться крайне сомнительными сразу после назначения Линди Раффа на пост главного тренера американского клуба. Канадский специалист на протяжении всей своей карьеры славился своими жёсткими требованиями к игрокам в плане самоотдачи на льду и действий в обороне, что никогда не относилось к козырям Никиты. Вот и в этом сезоне 28-летний нападающий на данный момент является худшим игроком «дьяволов» по показателю полезности, успев набрать «-6» в девяти матчах.

Такую антиполезность можно было бы простить хоккеисту в том случае, если бы он доминировал в атаке и шёл бы по графику очко за матч, но это совершенно точно не про Гусева. Никита потерял уверенность в своих действиях и никак не может открыть счёт заброшенным шайбам. Набрав первое очко после долгой «засухи», Никита получил 19 минут игрового времени в матче с «Филадельфией» и сразу же разочаровал тренерский штаб, не сделав ни одного полезного действия. Тренерский штаб Раффа уже дважды снимал россиянина с матчей в третьем периоде, что также не может считаться хорошим признаком для игрока, чей контракт истекает в конце сезона.

н. Евгений Дадонов («Оттава Сенаторз»)

3 (1+2) очка в 10 матчах при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 16.58.

«Да, я подписал контракт не в первый же день рынка. Но выбрал “Оттаву”, решив, что для меня это будет лучший вариант. Изначально я думал подписать такой договор, чтобы он был как можно более длинным. Но, пообщавшись с агентом и посмотрев на рынок в этом году, я понял, что на срок контракта смотреть не стоит. Важнее стали другие факторы. И тогда я решил, что три года — это нормально», — такими словами в октябре 2020 года Дадонов объяснил заключение трёхлетнего контракта с «Оттавой».



Интересно, продолжает ли сейчас Дадонов считать канадский клуб лучшим для себя вариантом? Подопечные Ди Джея Смита выглядит абсолютно беспомощной организацией в этом сезоне. «Оттава» проиграла девять последних матчей, являясь стабильным поставщиком очков для конкурентов по Канадскому дивизиону. Игра «сенаторов» в защите является настоящим посмешищем — за 10 матчей команда пропустила 48 шайб. Такими темпами они перепишут все антирекорды лиги.

Что касается самого Дадонова, то он абсолютно растворился среди своих партнёров. Единственную шайбу в регулярке Евгений забросил после грубой ошибки голкипера «Виннипег Джетс» Коннора Хеллебайка, а в остальном у бывшего игрока «Флориды Пантерз» ничего не получается. Любопытно, что в последнем матче Евгений в отчаянии уже начал применять силовые приёмы, что является крайне нехарактерной деталью для него. Кажется, что контракт с «Оттавой» может стать главной ошибкой в карьере россиянина.

н. Илья Михеев («Торонто Мэйпл Лифс»)

2 (0+2) очка в 10 матчах при показателе полезности «0» и среднем игровом времени 15.02.

В минувшем сезоне Михеев стремительно ворвался в НХЛ, став одним из главных открытий регулярки. Действия Ильи поражали его партнёров по «Торонто», которые не скупились на комплименты в адрес россиянина. Однако уже в плей-офф появились первые тревожные симптомы относительно перспектив нападающего. В серии с «Коламбусом» воспитанник «Авангарда» сыграл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился и заработал полезность «-1».

Кубковую неудачу Ильи многие списали на последствия тяжёлой травмы руки и отсутствие опыта плей-офф в североамериканской лиге. Но и в этом сезоне Михеев продолжает действовать крайне неудачно. Ноль голов в 10 матчах при всего 16 бросках в створ ворот соперников. Михеев перестал находить моменты у чужих ворот, что не может удовлетворять тренерский штаб «кленовых листьев».



«Мы хотим найти способ, чтобы Михеев чаще угрожал чужим воротам. С его скоростью и габаритами он может гораздо чаще проникать внутрь чужой зоны и бросать вызов защитникам. Даже если у него не получится создавать голевые моменты, он может зарабатывать удаления у соперников или создавать возможности для других», — сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

н. Александр Барабанов («Торонто Мэйпл Лифс»)

0 очков в 6 матчах при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 06.03.

7 минут 56 секунд — именно такое игровое время является рекордным в дебютном сезоне в НХЛ для олимпийского чемпиона Пхёнчхана. Уже после второго матча в регулярке Александр отправился в «команду такси» (так в НХЛ называется неиграющий состав), после чего россиянина то возвращают в четвёртое звено «Торонто», то снова отправляют на трибуны. Самое главное, что понять мотивы такого решения Кифа совершенно нетрудно.

За предоставленное российскому хоккеисту игровое время он ничем не успевает помочь своей команде. Места в топ-9 «Торонто» забронированы игроками на солидных контрактах, которым необходимо давать максимальную возможность, чтобы они показали, за что им платят большие деньги. В этой ситуации Александру остаётся лишь конкурировать за попадание в четвёртую тройку нападения, проводящую на льду в лучшем случае три-четыре короткие смены за период.



Впрочем, называть выступление Барабанова провалом, наверное, будет не очень справедливо по отношению к хоккеисту. В сложившейся ситуации гораздо больше вопросов возникает к представителям игрока, посоветовавшим своему клиенту такой вариант для начала карьеры в НХЛ. Теперь нападающему необходимо совершить настоящий подвиг, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.

в. Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз»)

1 победа в 2 матчах при проценте отражённых бросков 86,8 и коэффициенте надёжности 3,36.

Голкипер столичной команды Илья Самсонов входил в нынешний сезон в качестве безальтернативного первого номера «Вашингтона». Его конкурентом по вратарской бригаде стал чех Витек Ванечек, за плечами которого до старта регулярки было ноль матчей на уровне НХЛ. Руководство «Кэпиталз» предоставило Илье роскошный карт-бланш, и не самый удачный старт сезона никоим образом не сказался бы на перспективах россиянина, если бы Самсонов самостоятельно не подставился с нарушением протокола безопасности коронавируса.

Российский страж ворот не просто попал в четвёрку тех, кто нарушил протокол безопасности, а сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого Самсонова держат на карантине дольше, чем уже вернувшихся в строй Александра Овечкина и Дмитрия Орлова, и это самым негативным образом может сказаться на его перспективах стать первым номером.

В отсутствие Самсонова чешский голкипер переписал историю столичного клуба, установив множество клубных рекордов для новичков лиги. Всё чаще в американской прессе высказывают мнение, что именно Витек останется основным голкипером «Кэпиталз» даже после возвращения Самсонова с карантина. Илье необходимо серьёзно задуматься над своим отношением к дисциплине, иначе карьера в американской лиге может довольно быстро сломаться.

з. Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»)

0 очков в 4 матчах при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 19.44.

Ещё один игрок «Вашингтона», нарушивший протокол безопасности и заслуживший наказание в виде отправления на карантин. В результате 29-летний защитник упустил возможность побить крутой рекорд столичных. 23 января прервалась железная серия российского защитника. Россиянин не пропускал матчей начиная с сезона-2013/2014, выдав 401-матчевую серию без пропущенных встреч. Уроженец Новокузнецка установил третий результат в клубной истории по этому показателю. Рекорд теперь так и останется принадлежать Карлу Алзнеру (540), а второе место продолжит занимать Бобби Карпентер (422).

Проблемы Орлова не ограничились потерей шансов побить клубный рекорд. В течение своего пребывания на карантине Дмитрий не имел возможности тренироваться, что не могло не сказаться на его игровом тонусе. Неудивительно, что в первом же матче после возвращения на лёд Орлов допустил грубую ошибку, которая стоила его команде проигранного матча. Сейчас Дмитрий является худшим российским защитником по полезности, обходя по этому сомнительному показателю даже Никиту Зайцева, играющего в «Оттаве».