Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»

В составе победителей шайбы забросили Маттиас Янмарк (4-я минута), Доминик Кубалик (15), Эндрю Шоу (20), Патрик Кейн (43) и Алекс Дебринкэт (53, 60). У проигравших отличились Себастьян Ахо (2), Нино Нидеррайтер (21), Андрей Свечников (21) и Брок Макгинн (46).

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Российский форвард Свечников забросил свою шестую шайбу в сезоне, также на его счету голевая передача. Теперь у него 9 (6+3) очков в 8 встречах.

«Каролина», у которой прервалась пятиматчевая победная серия, занимает четвертое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 12 очков в 8 играх. «Чикаго» расположился на пятой строчке с 12 очками в 12 встречах. В следующем матче «Каролина» в гостях сыграет с «Коламбусом», а «Чикаго» также в гостях встретится с «Далласом».

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