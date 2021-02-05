Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»
ТАСС, 5 февраля. «Чикаго» обыграл «Каролину» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 5 февраля. «Чикаго» обыграл «Каролину» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Маттиас Янмарк (4-я минута), Доминик Кубалик (15), Эндрю Шоу (20), Патрик Кейн (43) и Алекс Дебринкэт (53, 60). У проигравших отличились Себастьян Ахо (2), Нино Нидеррайтер (21), Андрей Свечников (21) и Брок Макгинн (46).
Российский форвард Свечников забросил свою шестую шайбу в сезоне, также на его счету голевая передача. Теперь у него 9 (6+3) очков в 8 встречах.
«Каролина», у которой прервалась пятиматчевая победная серия, занимает четвертое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 12 очков в 8 играх. «Чикаго» расположился на пятой строчке с 12 очками в 12 встречах. В следующем матче «Каролина» в гостях сыграет с «Коламбусом», а «Чикаго» также в гостях встретится с «Далласом».
В других матчах дня «Виннипег» дома обыграл «Калгари» (4:1), а «Сент-Луис» уступил «Аризоне» (3:4).