Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
ОТ
56
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин обошел Гартнера по голам в НХЛ. Теперь он седьмой снайпер в истории

Панарин оформил ассистентский хет-трик, а «рейнджеры» забили волшебный гол.

Наверх
Источник: AP 2020

«Вашингтон» продолжает лихорадить. Пока четверо российских хоккеистов пребывали на карантине, «столичные» мобилизовали все ресурсы и великолепно отыграли отрезок без Овечкина и компании — три победы в четырёх матчах и ни одного поражения в основное время. Но после возвращения капитана команды коллектив не смог продолжить эту удачную серию: победный матч с «Бостоном» сменился двумя подряд поражениями в основное время.

На игру с «Рейнджерс» наставник гостей Питер Лавиолетт заявил 11 нападающих и 7 защитников — состав выглядел странно из-за большого количества отсутствовавших.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рейнджеры» же достаточно успешно пережили инцидент с отчислением Тони Деанджело, а главной силой ньюйоркцев продолжила оставаться связка Артемия Панарина и Райана Строума.

Именно это звено «рейнджеров» и обеспечило своей команде раннее лидерство в счёте, когда Строум на пятачке умело подправил шайбу после дальнего броска защитника Адама Фокса. «Вашингтон» уступал хозяевам в активности и долго не мог найти нужный темп во взаимодействии, что вылилось в потрясающий гол Энтони Битетто: защитник «синерубашечников» организовал себе настоящую экскурсию по зоне соперника, прежде чем отправил шайбу за спину Витеку Ванечеку.

«Мой гол получился каким-то волшебным. Надеваешь свитер “Рейнджерс” — и сразу начинают происходить какие-то магические вещи», — отметил после матча Битетто.

В тот момент сначала я подумал: «Боже мой, что он делает?». А затем шайба влетела в ворота после его броска, и я подумал, что это было хорошее исполнение. В целом Энтони провёл отличный матч. Он знает, что нужно делать на льду и всегда находился рядом.
Дэвид Куинн
главный тренер «Рейнджерс»
Во время загрузки произошла ошибка.

«Столичные» ответили на это очень необычным голом Карла Хагелина, который до матча был единственным игроком основного состава команды, оставшимся без заброшенной шайбы. Швед нанёс 16 бросков в створ за предыдущие матчи, а забил без помощи клюшки: два рикошета дезориентировали голкипера Игоря Шестёркина, который не попал ловушкой по шайбе и вместо сейва забил её за линию ворот.

«Шайба просто попала в меня и оказалась в воротах. Конечно, мне приятно, что я забил хотя бы так», — с улыбкой сказал Хагелин после игры, но переломным этот курьёзный гол не стал.

Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

В третьем периоде Райан Строум при поддержке Панарина и Каапо Какко оформил голевой дубль и, по сути, закрепил победу за ньюйоркцами. Это был четвёртый гол Строума в шести последних матчах и шестое очко за этот период. Что же до Артемия Панарина, то он финишировал с ассистентским хет-триком, поучаствовав ещё и в голе Павла Бучневича, который поразил пустые ворота. На счету форварда из Коркино в нынешнем сезоне уже 15 (5+10) очков.

За 9 минут до конца у «Вашингтона» забил Александр Овечкин, но «рейнджеры» нашли способ удержать победу. Для Великой Восьмёрки этот гол стал знаковым и помог обогнать Майка Гартнера в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ — теперь он седьмой снайпер за всю историю лиги (709 голов — у Овечкина, 717 — у Фила Эспозито, 731 — у Марселя Дионна).

За день до матча Овечкин специально тренировал свой знаменитый бросок в касание: после окончания занятия он попросил уйти с ворот голкипера Крэйга Андерсона и отрабатывал свои мощнейшие щелчки на пустой сетке. Александр получил в этом матче огромное количество игрового времени (27 минут и 17 секунд), что стало для него личным рекордом за последние 10 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы начинаем возвращаться к отметке в 50% набранных очков. Нам важно остановить своё кровотечение, хотя обстоятельства в последнее время складывались уникальные. Хорошо, что мы взяли 5 из 6 возможных баллов, это вернёт нам уверенность. Здорово сыграла тройка Панарин — Строум — Какко. Думаю, нам нужно перестать твердить про молодого финна, каким великолепным игроком он может стать. У нас есть своё видение, как он может выглядеть, но ему всего 19 лет. Наша работа — продолжать следить за Какко, чтобы он развивался и продолжал становиться лучше», — отметил после матча главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Голкипер Игорь Шестёркин одержал свою третью победу кряду, сделав 31 сейв. Он стал 143-м голкипером, которого в своей карьере огорчал Овечкин (до этого Александр Шестёркину не забивал), но вряд ли впечатления от игры стали для вратаря плохими. «Буду ли я и дальше играть матчи подряд — это решение тренера. Я всегда готов, когда это требуется», — сказал Игорь.

Максим Замятин

Нью-Йорк Рейнджерс
4:2
1:0, 1:1, 2:1
Вашингтон Кэпиталз
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Спасибо за платье! Медведева и Загитова побывали на ТВ
Цели РФС — популизм. Сборная России не сделает такой прыжок
Дебют Кокорина и битва Клоппа с Моуринью: Топ-5 ставок выходных
Секс-символ MMA попыталась задушить соперницу в битве взглядов
Как выглядит внучка советского хоккеиста Харламова (фото)
Крицюк объяснил, почему врезался в футболиста «Порту»
Кошмар Бобровского продолжается, Худобин не вытянул «Даллас»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь