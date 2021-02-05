Шестеркин и Панарин спародировали конфликт Георгиева с Деанджело после победы над «Вашингтоном»

В ночь на 5 февраля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 4:2.
После игры российские игроки «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Артемий Панарин спародировали недавний конфликт между одноклубниками Александром Георгиевым и Энтони Деанджело.
Данный инцидент произошел после поражения «Рейнджерс» от «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ, 1 февраля). Тогда издание The Athletic утверждало, что стычка между Георгиевым и Дианджэло произошла в тоннеле, и достаточно быстро была урегулирована. А по другим, непроверенным, слухам разборки проходили и в раздевалке. Дело якобы дошло до того, что один из лидеров «Рейнджерс» Крис Крайдер заступился за российского вратаря, применив по отношению к Диэнджело физическую силу.
На какое-то время «Рейнджерс» отстранили и Георгиева, но в итоге встали на сторону голкипера. В итоге генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил о решении расстаться с Деанджело. Защитник был выставлен на драфт отказов, но ни один клуб не забрал его оттуда.