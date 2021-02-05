Шестеркин и Панарин спародировали конфликт Георгиева с Деанджело после победы над «Вашингтоном»

В ночь на 5 февраля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 4:2.

После игры российские игроки «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Артемий Панарин спародировали недавний конфликт между одноклубниками Александром Георгиевым и Энтони Деанджело.

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Данный инцидент произошел после поражения «Рейнджерс» от «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ, 1 февраля). Тогда издание The Athletic утверждало, что стычка между Георгиевым и Дианджэло произошла в тоннеле, и достаточно быстро была урегулирована. А по другим, непроверенным, слухам разборки проходили и в раздевалке. Дело якобы дошло до того, что один из лидеров «Рейнджерс» Крис Крайдер заступился за российского вратаря, применив по отношению к Диэнджело физическую силу.