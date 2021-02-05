Прошлогодний кошмар Бобровского продолжается, а Худобин не вытянул «Даллас»
Боб и его «Флорида» пропустили 6, Добби и «Даллас» — 4, но зато Радулов набрал 3 (0+3) очка.
Боб и его «Флорида» пропустили 6, Добби и «Даллас» — 4, но зато Радулов набрал 3 (0+3) очка.
Центральный дивизион, несмотря на наличие двух финалистов последнего розыгрыша Кубка Стэнли — «Тампы» и «Далласа», сложно назвать мощным. Слишком разнородны по своим составам и возможностям его участники. И
Этого, как оказалось, для победы не хватило. Сергей Бобровский три предыдущих матча в чемпионате выиграл — все за пределами основного времени (два в овертайме и один в серии послематчевых бросков), но при этом пропустил девять шайб. Перед нынешним чемпионатом хотелось верить, что российский вратарь избавился от кошмаров прошлого сезона и обрел душевное равновесие. Действительность показывает обратное. Бобровский продолжает борьбу со своими демонами и пока, если отталкиваться от ключевых статистических показателей, начисто проигрывает конкуренцию скромному по заслугам середняку Крису Дриджеру.
Вроде бы и не скажешь, что в ворота россиянина залетели «бабочки» после бросков хоккеистов «Нэшвилла». Но голкипер с зарплатой 10 миллионов долларов в год должен тащить свою команду в сложных ситуациях. Этого не происходит. Гости стали играть вшестером с пустыми воротами более чем за две минуты до истечения основного времени и дважды забили в такой ситуации. В овертайме швед Филип Форсберг обокрал своего соотечественника Алекса Веннберга и расправился с Бобровским.
Возраст — последнее, на что должен грешить профессионал, играющий в сильнейшей лиге мира, если анализировать спад конкретного хоккеиста. Например, Антон Худобин в НХЛ вышел на пик своих возможностей, когда ему было уже за 30 и часть его сверстников уже завершила карьеру. Место россиянина в воротах «Далласа» сомнению сейчас не подлежит, поскольку Бен Бишоп продолжает лечиться и в строй вернется нескоро. Однако четверг оказался для наших
«Блю Джэкетс» отыгрались за поражение двухдневной давности (3:6), но «Даллас» был ничем не хуже. Отлично смотрелось ударное звено «Старз» Джейми Бенн — Джо Павелски — Александр Радулов, которым на троих больше 100 лет. Россиянин и вовсе был лучшим игроком на льду в составе обеих команд. Оборона и Худобин на этот раз подвели. Первый гол финского снайпера Патрика Лайне за «Коламбус» получился для него не совсем типичным. Он доехал до ворот не без труда и в борьбе с защитниками не слишком сильно бросил с неудобной руки. Шайба все же просочилась в сетку через не выручившего российского вратаря. Дружелюбное похлопывание по спине со стороны главного тренера Джона Тортореллы было показательным. Хотя сам финн, давая интервью во втором перерыве, не слишком радовался и каялся в ошибках. Пока ему сложно вписаться в схемы
Михаил Зислис