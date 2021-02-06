«Тампа» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Василевский отразил 27 бросков

В составе победителей шайбы забросили Патрик Марун (14-я минута) и Баркли Гудроу (38, 60). У проигравших отличился российский форвард Владислав Наместников (11).

Наместников забросил свою вторую шайбу в сезоне, всего на его счету 3 (2+1) очка в 12 матчах. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28, одержав седьмую победу в сезоне. Он был признан первой звездой матча. Второй звездой стал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/khPP5W70tdM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, набрав 15 очков в 9 матчах. «Детройт», потерпевший восьмое поражение подряд, расположился на последней, восьмой строчке с 6 очками в 12 встречах. В следующем матче «Тампа» в гостях сыграет с «Нэшвиллом» 9 февраля, а «Детройт» также в гостях встретится с «Флоридой» 7 февраля.

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