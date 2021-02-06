«Тампа» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Василевский отразил 27 бросков
ТАСС, 6 февраля. «Тампа» обыграла «Детройт» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 6 февраля. «Тампа» обыграла «Детройт» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Патрик Марун (14-я минута) и Баркли Гудроу (38, 60). У проигравших отличился российский форвард Владислав Наместников (11).
Наместников забросил свою вторую шайбу в сезоне, всего на его счету 3 (2+1) очка в 12 матчах. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28, одержав седьмую победу в сезоне. Он был признан первой звездой матча. Второй звездой стал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.
«Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, набрав 15 очков в 9 матчах. «Детройт», потерпевший восьмое поражение подряд, расположился на последней, восьмой строчке с 6 очками в 12 встречах. В следующем матче «Тампа» в гостях сыграет с «Нэшвиллом» 9 февраля, а «Детройт» также в гостях встретится с «Флоридой» 7 февраля.
В других матчах дня «Филадельфия» дома уступила «Бостону» (1:2), а «Флорида» обыграла «Нэшвилл» (2:1).