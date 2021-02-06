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11:49 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Василевский отразил 27 бросков

ТАСС, 6 февраля. «Тампа» обыграла «Детройт» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Патрик Марун (14-я минута) и Баркли Гудроу (38, 60). У проигравших отличился российский форвард Владислав Наместников (11).

Наместников забросил свою вторую шайбу в сезоне, всего на его счету 3 (2+1) очка в 12 матчах. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28, одержав седьмую победу в сезоне. Он был признан первой звездой матча. Второй звездой стал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

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«Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, набрав 15 очков в 9 матчах. «Детройт», потерпевший восьмое поражение подряд, расположился на последней, восьмой строчке с 6 очками в 12 встречах. В следующем матче «Тампа» в гостях сыграет с «Нэшвиллом» 9 февраля, а «Детройт» также в гостях встретится с «Флоридой» 7 февраля.

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В других матчах дня «Филадельфия» дома уступила «Бостону» (1:2), а «Флорида» обыграла «Нэшвилл» (2:1).

Тампа-Бэй Лайтнинг
3:1
1:1, 1:0, 1:0
Детройт Ред Уингз
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