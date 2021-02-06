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12:21 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Монреаля» Романов получил травму после попадания шайбы в лицо на тренировке

ТАСС, 6 февраля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Александр Романов получил повреждение в результате попадания шайбы в лицо на тренировке. Об этом в Twitter сообщил журналист Montreal Gazette Стю Коуан со ссылкой на главного тренера команды Клода Жюльена.

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Источник: AFP 2020
Хоккей

НХЛ 2020-2021
Неделя 4, 6.02.2021, 21:00

Оттава Сенаторз-Монреаль Канадиенс-

Романову будет наложено несколько швов. Однако, по словам тренера, 21-летний хоккеист будет в составе на гостевой матч против «Оттавы», который состоится 6 февраля (начало в 21:00 мск).

Россиянин был выбран «Монреалем» под общим 38-м номером на драфте НХЛ 2018 года. В текущем сезоне россиянин сыграл 10 матчей, в которых по разу отличился и сделал голевую передачу. Прошедший сезон россиянин провел в клубе Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, принял участие в 43 матчах и отметился семью результативными передачами. В 2019 году в составе армейцев Романов стал обладателем Кубка Гагарина. Также он является двукратным призером молодежного чемпионата мира (третье место в 2019 году, второе — в 2020-м).

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«Монреаль» занимает второе место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 16 очков в 11 матчах.

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