«Остановите этот цирк». НХЛ критикуют за то, что сезон продолжается во время пандемии

На уходящей неделе в НХЛ было несколько забавных объявлений, связанных с эпидемиологической обстановкой.

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Первым из них была информация о том, что «Миннесота Уайлд» «закрывается» на неделю из-за вспышки коронавируса в команде — «дикари» присоединились к пяти другим командам, которые попали в список приостановок из-за ковида. Вторым объявлением было то, что «Нэшвилл» рад приветствовать болельщиков на своей арене — в штате Теннесси разрешили продажу билетов на хоккей, и постепенно аудитория на трибунах у «хищников» будет возрастать.



Эти две противоположных по своей сути меры вызвали недоумение не только у болельщиков, но и обозревателей. Однако и это были ещё цветочки.

Без стекла и с очистителем воздуха

В пятницу Национальная хоккейная лига объявила о том, что руководством был принят ряд дополнительных мер для борьбы с коронавирусом. Изменениям подверглась структура и логистика внутри арен, в частности:



— Необходимо убрать стекло за скамейками запасных, чтобы воздух вблизи игроков мог циркулировать,

— Тренерам и игрокам нельзя появляться на стадионе раньше, чем за 1 час и 45 минут до начала игры,

— Шкафчики в раздевалках должны находиться на расстоянии 6 футов (1,8 метра),



Также лига рассматривает вариант, при котором клубы будут устанавливать портативный очиститель воздуха с высокоэффективным фильтром HEPA за скамейками игроков, причём эту меру якобы просили воплотить в жизнь сами хоккеисты.



Конечно, эти меры в чём-то могут замедлить распространение вируса, но особого значения всё это не имеет. Прежде всего потому, что это хоккей — контактный вид спорта, где кричат, плюют и обнимаются после забитого гола.

Все принятые меры похожи на театр. На данный момент известны вспышки ковида в «Баффало», «Чикаго», «Миннесоте», «Нью-Джерси» и «Вашингтоне». «Колорадо», «Даллас», «Детройт», «Лос-Анджелес», «Питтсбург», «Вегас» и «Виннипег» либо их уже пережили, либо потеряли некоторых хоккеистов из-за протокола безопасности. 22 матча регулярного чемпионата уже отложены, и как минимум один хоккеист терпит из-за коронавируса серьёзные проблемы в карьере — это молодой австрийский форвард «Уайлд» Марко Росси.



У 9 номера драфта 2020 года обнаружились серьёзные осложнения после перенесённого ковида, причём он вынужден был вернуться домой в Австрию, и уже известно, что он пропустит целый сезон. «Представьте, что он вернулся с молодёжного чемпионата мира. Он в восторге и рассчитывает после карантина выйти на лёд, но ему внезапно говорят: «Ты провалил медобследование», — сказал агент игрока Серж Пейер. Конкретного диагноза пока никто не говорит, но, по слухам, у Росси может быть не в порядке сердце, а кроме этого, он испытывает боли в пояснице.

«Что нужно, чтобы НХЛ остановила этот цирк?»

О строгости всех мер, принятых против пандемии, мы убедились, когда НХЛ отстранила от матчей российских легионеров «Кэпиталз» — Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова.

Но поразительным образом НХЛ игнорирует статистику заболеваемости в Северной Америке: сейчас коронавирус на территории заокеанского континента распространён в 4 раза выше, чем это было летом, когда лига доигрывала плей-офф в «пузырях». Сейчас «пузыри» решили не делать, увеличилось число контактов и перелётов, а несколько команд играют со зрителями.



Хоккеисты будут выходить на площадку, сражаться лицом к лицу, бить друг друга, кричать, а затем вернуться, чтобы сплюнуть сидя на скамейке, у которой стоит новый очиститель воздуха, а в раздевалке налажена гипервентиляция.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14d528a6aa236a343e1b" data-vnd="14d528a6aa236a343e1b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14d528a6aa236a343e1b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что нужно, чтобы НХЛ остановила этот цирк? Чтобы заболели половина команд? Чтобы список отсутствующих хоккеистов исчислялся трёхзначными цифрами? Чтобы кто-то умер? Вероятно, смерти уже были, но это были пожилые люди, члены семей кого-нибудь из обслуживающего персонала команд. И мы не можем быть уверены, что они заболели из-за активности клубов. Питер Хассетт автор блога RMNB

Подобной критики со стороны «официальных» журналистов, освещающих хоккей за океаном, мы пока не видим. Но местные американские власти уже точат зуб на НХЛ за обилие заболевших, и первым из окопа встал Марк Полонкарц — глава округа Эри, что близ Баффало. Ему не понравилась серия матчей между «Сэйбрз» и «Питтсбургом», после которой в стоп-лист были внесены 22 игрока «клинков», а коронавирус обнаружился у главного тренера Ральфа Крюгера.



«На мой взгляд, НХЛ должна была предпринять более активные действия, чтобы обеспечить безопасность игроков обеих команд, а также персонала. Потенциально это всё можно рассмотреть, как нарушение закона. Похоже, что лига больше заинтересована в матчах, чем в здоровье людей. Всё, что я слышал неофициально — это то, что игроки сопротивлялись, не хотели выходить на лёд после матча с «Нью-Джерси», когда хоккеист «Дэвилз» попал в карантинный протокол. Это выглядело так: «Подождите, мы только что играли против этого парня, а теперь он на карантине?», — возмутился Полонкарц в интервью The Athletic.

Особый интерес вызывает заявление НХЛ и профсоюза игроков (который здесь выступает в единой позиции с лигой), что не существует убедительных доказательств передачи вируса от одной команде к другой.

Совершенно очевидно, что через коллектив «Нью-Джерси» прошёл коронавирус, это могли быть не только игроки. И было просто бессовестно, что НХЛ потребовала сыграть второй матч между «Баффало» и «Дэвилз», этим они подвергли всех риску. Дело не только в хоккеистах. Кроме них рискуют работники гостиниц, водители автобусов и те люди, которые работают на стадионе. Марк Полонкарц глава округа Эри



Ответа со стороны НХЛ на эти слова пока не было.