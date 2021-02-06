«Остановите этот цирк». НХЛ критикуют за то, что сезон продолжается во время пандемии
Летом, когда были «пузыри», заболеваемость на североамериканском континенте была в четыре раза меньше.
Летом, когда были «пузыри», заболеваемость на североамериканском континенте была в четыре раза меньше.
На уходящей неделе в НХЛ было несколько забавных объявлений, связанных с эпидемиологической обстановкой.
Первым из них была информация о том, что «Миннесота Уайлд» «закрывается» на неделю
Эти две противоположных по своей сути меры вызвали недоумение не только у болельщиков, но и обозревателей. Однако и это были ещё цветочки.
В пятницу Национальная хоккейная лига объявила о том, что руководством был принят ряд дополнительных мер для борьбы с коронавирусом. Изменениям подверглась структура и логистика внутри арен, в частности:
— Необходимо убрать стекло за скамейками запасных, чтобы воздух вблизи игроков мог циркулировать,
— Тренерам и игрокам нельзя появляться на стадионе раньше, чем за 1 час и 45 минут до начала игры,
— Шкафчики в раздевалках должны находиться на расстоянии 6 футов (1,8 метра),
Также лига рассматривает вариант, при котором клубы будут устанавливать портативный очиститель воздуха с высокоэффективным фильтром HEPA за скамейками игроков, причём эту меру якобы просили воплотить в жизнь сами хоккеисты.
Конечно, эти меры в
Все принятые меры похожи на театр. На данный момент известны вспышки ковида в «Баффало», «Чикаго», «Миннесоте», «Нью-Джерси» и «Вашингтоне». «Колорадо», «Даллас», «Детройт», «Лос-Анджелес», «Питтсбург», «Вегас» и «Виннипег» либо их уже пережили, либо потеряли некоторых хоккеистов
У 9 номера драфта 2020 года обнаружились серьёзные осложнения после перенесённого ковида, причём он вынужден был вернуться домой в Австрию, и уже известно, что он пропустит целый сезон. «Представьте, что он вернулся с молодёжного чемпионата мира. Он в восторге и рассчитывает после карантина выйти на лёд, но ему внезапно говорят: «Ты провалил медобследование», — сказал агент игрока Серж Пейер. Конкретного диагноза пока никто не говорит, но, по слухам, у Росси может быть не в порядке сердце, а кроме этого, он испытывает боли в пояснице.
Но поразительным образом НХЛ игнорирует статистику заболеваемости в Северной Америке: сейчас коронавирус на территории заокеанского континента распространён в 4 раза выше, чем это было летом, когда лига доигрывала
Хоккеисты будут выходить на площадку, сражаться лицом к лицу, бить друг друга, кричать, а затем вернуться, чтобы сплюнуть сидя на скамейке, у которой стоит новый очиститель воздуха, а в раздевалке налажена гипервентиляция.
Что нужно, чтобы НХЛ остановила этот цирк? Чтобы заболели половина команд? Чтобы список отсутствующих хоккеистов исчислялся трёхзначными цифрами? Чтобы
кто-тоумер? Вероятно, смерти уже были, но это были пожилые люди, члены семей кого-нибудьиз обслуживающего персонала команд. И мы не можем быть уверены, что они заболели из-заактивности клубов.
Подобной критики со стороны «официальных» журналистов, освещающих хоккей за океаном, мы пока не видим. Но местные американские власти уже точат зуб на НХЛ за обилие заболевших, и первым из окопа встал Марк Полонкарц — глава округа Эри, что близ Баффало. Ему не понравилась серия матчей между «Сэйбрз» и «Питтсбургом», после которой в
«На мой взгляд, НХЛ должна была предпринять более активные действия, чтобы обеспечить безопасность игроков обеих команд, а также персонала. Потенциально это всё можно рассмотреть, как нарушение закона. Похоже, что лига больше заинтересована в матчах, чем в здоровье людей. Всё, что я слышал неофициально — это то, что игроки сопротивлялись, не хотели выходить на лёд после матча с «Нью-Джерси», когда хоккеист «Дэвилз» попал в карантинный протокол. Это выглядело так: «Подождите, мы только что играли против этого парня, а теперь он на карантине?», — возмутился Полонкарц в интервью The Athletic.
Особый интерес вызывает заявление НХЛ и профсоюза игроков (который здесь выступает в единой позиции с лигой), что не существует убедительных доказательств передачи вируса от одной команде к другой.
Совершенно очевидно, что через коллектив «Нью-Джерси» прошёл коронавирус, это могли быть не только игроки. И было просто бессовестно, что НХЛ потребовала сыграть второй матч между «Баффало» и «Дэвилз», этим они подвергли всех риску. Дело не только в хоккеистах. Кроме них рискуют работники гостиниц, водители автобусов и те люди, которые работают на стадионе.
Ответа со стороны НХЛ на эти слова пока не было.
Максим Замятин