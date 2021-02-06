Главный тренер «Далласа» отстранил Антона Худобина от участия в матче с «Чикаго»
Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс отстранил российского голкипера Антона Худобина от участия в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».
Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс отстранил российского голкипера Антона Худобина от участия в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».
«Всё дело в коммуникации с командой. Нужно дать понять, что приемлемо, а что нет. У меня очень мало правил, но, чёрт побери, лучше бы вы их придерживались», — сказал Боунесс, комментируя принятое решение.
Сегодня, 6 февраля, Антон не принял участия в тренировке своей команды. Российский голкипер появился на льду, когда основное занятие уже закончилось. В отсутствие Худобина стартовым голкипером «звёзд» будем американский вратарь Джейк Эттингер. Обязанности второго вратаря будет исполнять Лэндон Боу.
В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал три победы при коэффициенте надёжности 2,51 и проценте отражённых бросков 90,8.