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23:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Далласа» отстранил Антона Худобина от участия в матче с «Чикаго»

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс отстранил российского голкипера Антона Худобина от участия в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».

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Источник: AP 2020

«Всё дело в коммуникации с командой. Нужно дать понять, что приемлемо, а что нет. У меня очень мало правил, но, чёрт побери, лучше бы вы их придерживались», — сказал Боунесс, комментируя принятое решение.

Сегодня, 6 февраля, Антон не принял участия в тренировке своей команды. Российский голкипер появился на льду, когда основное занятие уже закончилось. В отсутствие Худобина стартовым голкипером «звёзд» будем американский вратарь Джейк Эттингер. Обязанности второго вратаря будет исполнять Лэндон Боу.

В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал три победы при коэффициенте надёжности 2,51 и проценте отражённых бросков 90,8.

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