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11:20 (мск), источник: Sport24

В Америке жестко критиковали русскую звезду — Малкин наконец-то ответил. Отдохнул и красиво прервал голевую засуху

Правда, «Питтсбург» все равно проиграл.

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Источник: AP 2020
Я недоволен своей игрой. Но надо приходить на каток и работать, работать, работать. Сейчас о моей игре сложно сказать что-то хорошее, но я надеюсь, что все впереди. Я верю в себя. Понятно, что это необычный сезон. Толком без тренировочных лагерей, без зрителей, и это сказывается на готовности и настрое, но мы все в равных условиях. Моя цель — помогать команде побеждать, и я понимаю, что пока я не в лучшей форме, это делать труднее. Мне нужно найти себя, свою игру, и я верю, что это получится.
Евгений Малкин

В последние дни января Евгений Малкин очень объективно оценивал старт сезона Национальной хоккейной лиги в своем исполнении.

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За первые 10 матчей русский форвард «Питтсбурга» забросил всего 1 шайбу, 4 встречи закончил с отрицательным показателем полезности, постоянно получал жесткую критику от фанатов клуба и вообще был мало похож на себя привычного. А тут еще и уход со своего поста генерального менеджера Джима Рутерфорда, который считался главным защитником россиянина в системе «Пингвинз», и усилившиеся после его отставки разговоры о возможном обмене Джино. В общем, первый месяц регулярки у 71-го номера не задался. Можно быть уверенным, что пауза в несколько дней, возникшая у «Пенс» в начале февраля из-за коронавирусных проблем «Нью-Джерси», русскую звезду порадовала — появилась возможность перезагрузиться.

В первой после мини-отпуска игре команде Малкина предстояло играть против максимально мотивированного соперника — «Айлендерс» слили 5 матчей подряд и собирались во что бы то ни стало прервать эту неприятную серию. В первом периоде они сделали пару шагов к этой цели — оба раза постарался Джонатан Эберле. Сначала канадец пролетел мимо Коди Сеси и удачно бросил с неудобной руки, а затем хорошо повоевал на пятаке и забрал добивание.

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«Питтсбург» смог ответить Эберле лишь одной шайбой, причем в исполнении человека, от которого голевых подвигов не особо-то ждали. 21-летний защитник Пьер-Оливье Жозеф проводит первый сезон в лиге, до этого взятиями ворот не отличался, но вечером субботы все сложилось. Молодой оборонец сам начал атаку, получил обратную скиду от Джейка Гюнцеля и шикарно стрельнул мимо Семена Варламова. Для русского голкипера это была 500-я игра в НХЛ, но помешать новичку он не сумел.

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А что же Малкин? Вплоть до конца второго периода казалось, что спонтанно возникший у «Пингвинз» перерыв в чемпионате ничем их лидеру не помог.

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Евгений выглядел (привычно для этого сезона) инертно — что говорить, что более 35 минут игрового времени он провел без бросков в створ ворот. Казалось, нас ждет еще один провальный матч в его исполнении и очередная порция хейта от болельщиков, но все изменилось в один момент. Свой первый голевой шанс российский форвард не использовал — попал в щитки Варламова, а вот со второй попытки справился. «Айлендерс» напарили с выходом из зоны, Каспери Капанен вывел Малкина на идеальную позицию и тот красиво разобрался с голкипером-соотечественником. Есть первый гол за 7 матчей и 2 с лишним недели!

Гол Малкина вдохновил и вторую суперзвезду «Питтсбурга». В начале третьего периода Сидни Кросби преобразовал в заброшенную шайбу не самый очевидный для голевых свершений эпизод — все ждали от него скидки на синию линию, а в этот момент Сид совсем не очевидной передачей отыскал Гюнцеля, который вывел «Пингвинз» вперед впервые за матч. Правда, ненадолго. Всего через 5 минут Летанг и Жозеф зачем-то бросились вдвоем на Кейси Сизика, отрезавшего их одним пасом. Кэл Клаттербак не промахнулся с близкой дистанции и намекнул, что команды не против отправиться в овертайм.

Против такого сценария был латышский защитник «Питтсбурга» Теодорс Блюгерс. Он выбросил шайбу за пределы площадки, организовал первое в этом матче большинство для «Нью-Йорка» и со скамейки наблюдал, как Андерс Ли хоронит его команду.

Официальный сайт НХЛ

«Пингвины» проиграли в четвертый раз за пять матчей — гол Малкина вряд ли стал для них серьезным утешением.

Артём Гаев

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Нью-Йорк Айлендерс
4:3
2:1, 0:1, 2:1
Питтсбург Пингвинз
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