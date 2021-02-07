В Америке жестко критиковали русскую звезду — Малкин наконец-то ответил. Отдохнул и красиво прервал голевую засуху
Правда, «Питтсбург» все равно проиграл.
Правда, «Питтсбург» все равно проиграл.
Я недоволен своей игрой. Но надо приходить на каток и работать, работать, работать. Сейчас о моей игре сложно сказать
что-тохорошее, но я надеюсь, что все впереди. Я верю в себя. Понятно, что это необычный сезон. Толком без тренировочных лагерей, без зрителей, и это сказывается на готовности и настрое, но мы все в равных условиях. Моя цель — помогать команде побеждать, и я понимаю, что пока я не в лучшей форме, это делать труднее. Мне нужно найти себя, свою игру, и я верю, что это получится.
В последние дни января Евгений Малкин очень объективно оценивал старт сезона Национальной хоккейной лиги в своем исполнении.
За первые 10 матчей русский форвард «Питтсбурга» забросил всего 1 шайбу, 4 встречи закончил с отрицательным показателем полезности, постоянно получал жесткую критику от фанатов клуба и вообще был мало похож на себя привычного. А тут еще и уход со своего поста генерального менеджера Джима Рутерфорда, который считался главным защитником россиянина в системе «Пингвинз», и усилившиеся после его отставки разговоры о возможном обмене Джино. В общем, первый месяц регулярки у 71-го номера не задался. Можно быть уверенным, что пауза в несколько дней, возникшая у «Пенс» в начале февраля
В первой после
«Питтсбург» смог ответить Эберле лишь одной шайбой, причем в исполнении человека, от которого голевых подвигов не
А что же Малкин? Вплоть до конца второго периода казалось, что спонтанно возникший у «Пингвинз» перерыв в чемпионате ничем их лидеру не помог.
Евгений выглядел (привычно для этого сезона) инертно — что говорить, что более 35 минут игрового времени он провел без бросков в створ ворот. Казалось, нас ждет еще один провальный матч в его исполнении и очередная порция хейта от болельщиков, но все изменилось в один момент. Свой первый голевой шанс российский форвард не использовал — попал в щитки Варламова, а вот со второй попытки справился. «Айлендерс» напарили с выходом из зоны, Каспери Капанен вывел Малкина на идеальную позицию и тот красиво разобрался с
Гол Малкина вдохновил и вторую суперзвезду «Питтсбурга». В начале третьего периода Сидни Кросби преобразовал в заброшенную шайбу не самый очевидный для голевых свершений эпизод — все ждали от него скидки на синию линию, а в этот момент Сид совсем не очевидной передачей отыскал Гюнцеля, который вывел «Пингвинз» вперед впервые за матч. Правда, ненадолго. Всего через 5 минут Летанг и Жозеф
Против такого сценария был латышский защитник «Питтсбурга» Теодорс Блюгерс. Он выбросил шайбу за пределы площадки, организовал первое в этом матче большинство для «Нью-Йорка» и со скамейки наблюдал, как Андерс Ли хоронит его команду.
«Пингвины» проиграли в четвертый раз за пять матчей — гол Малкина вряд ли стал для них серьезным утешением.
Артём Гаев