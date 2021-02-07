Марло догнал идущего третьим Ягра в списке игроков с наибольшим числом матчей в НХЛ

Воскресная встреча против «Анахайма» (1:2) стала для 41-летнего канадца 1 733-й, столько же у Ягра. Рекорд по количеству проведенных матчей принадлежит канадцу Горди Хоу (1 767 матчей), второе место занимает его соотечественник Марк Мессье (1 756). Марло является лидером по этому показателю среди действующих хоккеистов в НХЛ.

В 1997 году Марло был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ под общим вторым номером. Помимо «Сан-Хосе», он играл за «Торонто» и «Питтсбург». Канадец является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), чемпионом мира (2003) и победителем Кубка мира (2004).