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13:02 (мск), источник: ТАСС

Марло догнал идущего третьим Ягра в списке игроков с наибольшим числом матчей в НХЛ

ТАСС, 7 февраля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» Патрик Марло догнал чешского форварда Яромира Ягра, занимающего третье место в истории лиги по количеству проведенных матчей.

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Источник: AP 2020

Воскресная встреча против «Анахайма» (1:2) стала для 41-летнего канадца 1 733-й, столько же у Ягра. Рекорд по количеству проведенных матчей принадлежит канадцу Горди Хоу (1 767 матчей), второе место занимает его соотечественник Марк Мессье (1 756). Марло является лидером по этому показателю среди действующих хоккеистов в НХЛ.

В 1997 году Марло был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ под общим вторым номером. Помимо «Сан-Хосе», он играл за «Торонто» и «Питтсбург». Канадец является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), чемпионом мира (2003) и победителем Кубка мира (2004).

Анахайм Дакс
2:1Б
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Сан-Хосе Шаркс
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