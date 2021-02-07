СМИ: НХЛ может приостановить сезон до получения вакцины для игроков

По информации источников, на которые ссылается Брукс, ожидается, что вакцина будет доступна игрокам НХЛ в течение ближайших 4−6 недель. Вариант с приостановкой регулярного чемпионата может быть рассмотрен в том случае, если коронавирусная инфекция продолжит распространяться среди хоккеистов, из-за чего будут переноситься матчи. В таком случае возможен переход к расписанию из 40 игр в регулярном чемпионате (изначально планируется провести 56).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44bffe731f809dd66024" data-vnd="44bffe731f809dd66024" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44bffe731f809dd66024" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Мы живем с противоречивыми предписаниями и правилами в каждой сфере нашей жизни, — пишет Брукс. — Почему одно заведение открыто, а другое — закрыто? В случае НХЛ, какой смысл в предписании, согласно которому игроки в раздевалках должны находиться на расстоянии не менее 1,8 метра, если на скамейке запасных они сидят рядом с друг другом и тяжело дышат?».