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14:47 (мск), источник: ТАСС

СМИ: НХЛ может приостановить сезон до получения вакцины для игроков

ТАСС, 7 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) может рассмотреть возможность приостановки регулярного чемпионата до начала вакцинации от коронавируса всех игроков. Об этом сообщает журналист газеты New York Post Ларри Брукс.

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По информации источников, на которые ссылается Брукс, ожидается, что вакцина будет доступна игрокам НХЛ в течение ближайших 4−6 недель. Вариант с приостановкой регулярного чемпионата может быть рассмотрен в том случае, если коронавирусная инфекция продолжит распространяться среди хоккеистов, из-за чего будут переноситься матчи. В таком случае возможен переход к расписанию из 40 игр в регулярном чемпионате (изначально планируется провести 56).

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«Мы живем с противоречивыми предписаниями и правилами в каждой сфере нашей жизни, — пишет Брукс. — Почему одно заведение открыто, а другое — закрыто? В случае НХЛ, какой смысл в предписании, согласно которому игроки в раздевалках должны находиться на расстоянии не менее 1,8 метра, если на скамейке запасных они сидят рядом с друг другом и тяжело дышат?».

В нынешнем сезоне уже было перенесено множество игр с участием разных команд. В настоящее время в списке отстраненных из-за коронавируса игроков находятся более 40 хоккеистов, среди них россияне Евгений Кузнецов, Илья Самсонов (оба — «Вашингтон»), Никита Гусев и Дмитрий Куликов (оба — «Нью-Джерси»).

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