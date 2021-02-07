СМИ: НХЛ может приостановить сезон до получения вакцины для игроков

По информации источников, на которые ссылается Брукс, ожидается, что вакцина будет доступна игрокам НХЛ в течение ближайших 4−6 недель. Вариант с приостановкой регулярного чемпионата может быть рассмотрен в том случае, если коронавирусная инфекция продолжит распространяться среди хоккеистов, из-за чего будут переноситься матчи. В таком случае возможен переход к расписанию из 40 игр в регулярном чемпионате (изначально планируется провести 56).
«Мы живем с противоречивыми предписаниями и правилами в каждой сфере нашей жизни, — пишет Брукс. — Почему одно заведение открыто, а другое — закрыто? В случае НХЛ, какой смысл в предписании, согласно которому игроки в раздевалках должны находиться на расстоянии не менее 1,8 метра, если на скамейке запасных они сидят рядом с друг другом и тяжело дышат?».
В нынешнем сезоне уже было перенесено множество игр с участием разных команд. В настоящее время в списке отстраненных из-за коронавируса игроков находятся более 40 хоккеистов, среди них россияне Евгений Кузнецов, Илья Самсонов (оба — «Вашингтон»), Никита Гусев и Дмитрий Куликов (оба — «Нью-Джерси»).